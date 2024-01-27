Лыжник Панжинский сравнил российских спортсменов с заложниками в связи с санкциями МОК

Серебряный призер Олимпиады по лыжным гонкам Александр Панжинский заявил, что условия допуска Международного олимпийского комитета (МОК) к соревнованиям практически не оставляют выбора российским спортсменам.

«Чем ближе будут Олимпийские игры в Париже, тем больше мы будем узнавать деталей об условиях допуска. Но сейчас политическая ситуация такова, что спортсмены стали заложниками системы финансирования. С одной стороны, хорошо, что государство поддерживает спортсменов, с другой — это создает такие трудности. У спортсменов сейчас по факту нет свободы выбора: они не будут рисковать всей своей карьерой ради одного старта, тем более что нет гарантий, что он получится», — приводит слова Панжинского ТАСС.

8 декабря МОК допустил россиян до участия в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе, сохранив заперт на их выступление во всех командных соревнованиях.