Клебо рассказал о подготовке к олимпийскому сезону
08:17
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо 15 марта в интервью NRK рассказал, как будет готовиться к следующему сезону.
«Много ли стартов на Кубке мира в следующем сезоне придется пропустить? Пока не знаю, там же будет Олимпиада, надо детально изучить расписание и принять правильное решение. Пока на подобные мысли не было времени, постоянно был занят чемпионатом мира», — признался Клебо.
Зимние Олимпийские игры-2022 пройдут в Пекине (Китай) с 4 по 22 февраля.
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