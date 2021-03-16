Норвежский лыжник выразил желание повесить дома портрет Большунова

Норвежский лыжник Симен Крюгер 15 марта в интервью NRK признался, что готов поддержать инициативу тренера норвежцев Эйрика Носсума и повесить дома портрет Александра Большунова.

«Большунов издевается над нами в гонках, не только в дистанционных уже. Его портрет дома — это мотивация для нас, что его нужно обойти в ближайшее время, а для этого нужно все больше и больше работать», — признался Крюгер.

Александр Большунов — обладатель Большого хрустального глобуса в нынешнем и предыдущем сезоне.