Норвежский лыжник выразил желание повесить дома портрет Большунова
07:12
Норвежский лыжник Симен Крюгер 15 марта в интервью NRK признался, что готов поддержать инициативу тренера норвежцев Эйрика Носсума и повесить дома портрет Александра Большунова.
«Большунов издевается над нами в гонках, не только в дистанционных уже. Его портрет дома — это мотивация для нас, что его нужно обойти в ближайшее время, а для этого нужно все больше и больше работать», — признался Крюгер.
Александр Большунов — обладатель Большого хрустального глобуса в нынешнем и предыдущем сезоне.
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