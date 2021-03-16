Чемпионат России по лыжным гонкам пройдет без зрителей. Об этом ТАСС сообщили в Федерации лыжных гонок и биатлона Тюменской области.

Турнир состоится в Тюмени с 27 марта по 4 апреля. В чемпионате примут участие Александр Большунов, Сергей Устюгов, Наталья Непряева, Юлия Ступак, Алексей Червоткин, Денис Спицов.

«Данное спортивное мероприятие пройдет без зрителей», — рассказал собеседник ТАСС.

Зрители не допускаются на большие турниры из-за пандемии коронавируса. Чемпионат мира в Оберстдорфе также проходил без зрителей.