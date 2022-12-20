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Сегодня, 11:24

Клебо: «Со спортивной точки зрения отсутствие Большунова — это потеря»

Клебо назвал потерей отсутствие Большунова на Кубке мира по лыжным гонкам
Виктория Кравченко
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Александр Большунов и Йоханнес Клебо.
Фото Global Look Press

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо сказал, что со спортивной точки зрения отсутствие Александра Большунова на этапах Кубка мира является большой потерей.

«Со спортивной точки зрения отсутствие Большунова — это потеря. Я думаю, что даже Большунову было бы тяжело справиться со скоростью Крюгера в воскресенье», — добавил Клебо TV2.

На первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Рука (Финляндия) Клебо выиграл все три гонки.

В марте FIS отстранила россиян от международных соревнований до окончания сезона-2021/22 из-за ситуации на Украине.

22 октября стало известно, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) продлила отстранение.

Александр Большунов
Йоханнес Клебо
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