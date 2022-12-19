Лыжные гонки
Новости Кубок мира Чемпионат мира Олимпиада
Р§Рњ 2022
Главная
Лыжные гонки

Допинг

Сегодня, 10:13

РУСАДА тестировало Шалабоду чаще остальных лыжников в 2022 году

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

РУСАДА тестировало чемпионку России в гонке на 50 км Елизавету Шалабоду чаще остальных лыжников в 2022 году — восемь раз, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу агентства.

По семь раз тестирование проходили Андрей Ларьков и Екатерина Смирнова, по шесть раз — Алена Баранова, Анна Грухвина, Елизавета Пантрина (Бекишева), Ольга Царева, Ольга Якимушкина (Кучерук) и Ольга Жолудева.

Среди победителей Олимпиады 2022 года чаще остальных российских спортсменов тестировали Александра Большунова и Веронику Степанову — по 4 раза. Наталью Непряеву проверяли трижды. Сергея Устюгова — дважды.

Источник: https://tass.ru/sport/16627501
Елизавета Шалабода
0
Читайте также
Просто. Космос. Лучший финал в истории ЧМ!
Ушел на тот свет в 18 лет. Шокирующая смерть российского хоккеиста в Канаде
В аэропорту Пулково задержали депутата Дмитрия Пирога
Футболист Мостовой объяснил фантастичность финального матча ЧМ-22
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Чемпионат для студентов колледжей: как участвовать?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Олимпийский чемпион Скобов: «Без наших спортсменов Кубок мира — это как первенство бани»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости