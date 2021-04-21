Итальянские лыжники Пеллегрино и Де Фабиани будут тренироваться со сборной России

Итальянские лыжники Федерико Пеллегрино и Франческо Де Фабиани будут тренироваться со сборной России, информирует официальный сайт Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).

Федерация зимних видов спорта Италии и Ассоциация лыжных видов спорта России заключили соглашение о сотрудничестве с целью максимально увеличить эффективность подготовки к Олимпиаде 2022 года.

В рабочую группу, под руководством немецкого специалиста Маркуса Крамера также вошли: Глеб Ретивых, Сергей Устюгов, Артем Мальцев и Евгений Белов.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.