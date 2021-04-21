Итальянские лыжники Пеллегрино и Де Фабиани будут тренироваться со сборной России
21 апреля 2021, 22:57
Итальянские лыжники Федерико Пеллегрино и Франческо Де Фабиани будут тренироваться со сборной России, информирует официальный сайт Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).
Федерация зимних видов спорта Италии и Ассоциация лыжных видов спорта России заключили соглашение о сотрудничестве с целью максимально увеличить эффективность подготовки к Олимпиаде 2022 года.
В рабочую группу, под руководством немецкого специалиста Маркуса Крамера также вошли: Глеб Ретивых, Сергей Устюгов, Артем Мальцев и Евгений Белов.
Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.
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