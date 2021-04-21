Вяльбе назвала трагическим стечением обстоятельств смерть лыжника на Камчатке

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в разговоре с «СЭ» отреагировала на трагедию во время 30-километровой гонки на Камчатке, которая проводилась до основного Авачинского марафона. 56-летний спортсмен не вписался в поворот и врезался головой в дерево.

«У него оторвался тромб. Это могло произойти и когда он спал, и когда едет за рулем. Каким образом мы можем повлиять на эти вещи? Ему 56 лет. Он пришел со справкой от врача, в которой написано, что он здоров. Он подписывается под тем, что несет ответственность за здоровье. На «Iron Man» каждый год умирают люди. А этот мужчина каждый год приезжал на соревнование и бегал много лет. К сожалению, такое случается. И не только в России, но и в других странах. И это не зависит от трассы даже — просто человеческий фактор, судьба. Но проверять справку, был ли этот доктор другом, даже смешно как-то», — сказала Вяльбе «СЭ».

Гонки прошли на биатлонном комплексе имени Виталия Фатьянова.

Победителем Авачинского марафона стали Константин Главатских и Ирина Казакевич.