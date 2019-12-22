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Губерниеву жаль, что лыжники не выставили сильнейший состав ради зрителей

14:35

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram опубликовал прокомментировал состав российских лыжников на этапе Кубка мира в Планице. По его мнению, федерация лыжных гонок России не выставила сильнейших спортсменов на командный спринт в Словении.

Анна Грухвина.Россияне остались без финалов и трансляции на Первом

— Очень жаль , что ФЛГР зная о прямой трансляции лыжных гонок на Первом канале, не выставила сильнейших спортсменов на командный спринт в Словении! В итоге никто из россиян не попал в финал и трансляцию сняли с эфира! Показывать финалы на всю страну без наших действительно было бы странно! А Федерации лыжных гонок России не заявлять лучших лыжников страны — неуважение к зрителям! — написал Губерниев.

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