Большунов назвал шуточным конфликт с Устюговым

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов прокомментировал возможный конфликт с лыжником Сергеем Устюговым.

По словам Большунова, их обоюдные высказывания являются шуточными.

«Здесь нет никакого шоу. Пошутил он, пошутили мы. Ребята все поддержали меня, что нужно дать такой ответ (смеется). Все нормально. Если кто-то думает, что мы друг на друга обижаемся, нет такого. Сказали и сказали. Это в пределах разговора. Поэтому, когда тебя спрашивают: «Ну что, мешки, ожили?», ты так и будешь отвечать, не надо ничего выдумывать. Ничего такого», — цитирует Большунова РИА «Новости Спорт».

В воскресенье, 11 декабря, Большунов выиграл гонку на 15 км свободным стилем с раздельным стартом, после чего заявил: «Сначала мешки сделали его чемпионом, а теперь обыграли».