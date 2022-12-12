Лыжные гонки
Новости Кубок мира Чемпионат мира Олимпиада
Р§Рњ 2022
Главная
Лыжные гонки

12 декабря, 11:40

Большунов назвал шуточным конфликт с Устюговым

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов (слева направо).
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов прокомментировал возможный конфликт с лыжником Сергеем Устюговым.

По словам Большунова, их обоюдные высказывания являются шуточными.

«Здесь нет никакого шоу. Пошутил он, пошутили мы. Ребята все поддержали меня, что нужно дать такой ответ (смеется). Все нормально. Если кто-то думает, что мы друг на друга обижаемся, нет такого. Сказали и сказали. Это в пределах разговора. Поэтому, когда тебя спрашивают: «Ну что, мешки, ожили?», ты так и будешь отвечать, не надо ничего выдумывать. Ничего такого», — цитирует Большунова РИА «Новости Спорт».

В воскресенье, 11 декабря, Большунов выиграл гонку на 15 км свободным стилем с раздельным стартом, после чего заявил: «Сначала мешки сделали его чемпионом, а теперь обыграли».

Источник: https://rsport.ria.ru/20221212/bolshunov-1837977396.html
Александр Большунов
Сергей Устюгов
5
0
Читайте также
Олимпийский чемпион выжил после крушения самолета. Три года назад он остался жив после автокатастрофы
ВАДА не хочет возвращать флаг России. Что не так на этот раз?
СМИ узнали о запрете КНР экспорта процессоров Loongson в РФ и другие страны
Врач рассказала, как избежать обвисания кожи при похудении
На границе с Россией задержали более 400 украинских националистов
Что такое социальное предпринимательство
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Губерниев считает, что Большунов жестко ответил Устюгову: «Вспоминать Олимпиаду в этой ситуации вообще некрасиво»

Большунов заявил, что российские лыжники не потеряли в деньгах из-за отстранения
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости