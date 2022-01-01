Лыжные гонки
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Губерниев чувствует обиду за выступление российских лыжников на «Тур де Ски»

18:15
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Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» прокомментировал выступление российских лыжников в спринтерской гонке классическим стилем в рамках второго этапа многодневки «Тур де Ски» в немецком Обертсдорфе.

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«За мужчин обидно. Уберите Большунова, и эта будет совсем другая команда. Остальные наши лыжники не очень тянут, к сожалению», — сказал Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

Комментатор также поделился мнением о падении Александра Терентьева после контакта с норвежским лыжником Йоханнесом Клебо.

«Лыжные гонки — это контактный спорт. Кто-то падает, кто-то — нет. Не видел гонку, но, если Клебо действовал в рамках правил, тогда нет проблем», — добавил Губерниев.

Клебо стал победителем в спринте. Весь пьедестал заняли норвежцы — второе место у Эрика Вальнеса, третье — у Пола Голберга.

Россияне Иван Якимушкин, Артем Мальцев и Илья Семиков выбыли в 1/4 финала. Александр Большунов, Александр Терентьев и Глеб Ретивых — в полуфинале.

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