Триумф Непряевой, кошмар Терентьева. Невероятный новогодний спринт на «Тур де Ски»

Наталья Непряева принесла россиянам первую победу на лыжной многодневке и завоевала желтый бип лидера общего зачета.

Тур де Ски. Спринт (К)

Женщины

1. Наталья Непряева (Россия) — 2:36.41

2. Юханна Хагстрем (Швеция) — 0.32

3. Йоанна Матинтало (Финляндия) — 0.86...

6. Татьяна Сорина (Россия) — 7.53

Мужчины

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 2:54.8

2. Эрик Вальнес (Норвегия) — 0.37

3. Пол Голберг (Норвегия) — 3.35



Общий зачет

Мужчины

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 1:11.23

2. Пол Голберг (Норвегия) — 1.03

3. Александр Большунов (Россия) — 1.19

Женщины

1. Наталья Непряева (Россия) — 54.00

2. Кетту Нисканен (Финляндия) — 0.34

3. Джессика Диггинс (США) — 0.38

4. Татьяна Сорина (Россия) — 0.46

Первый старт 2022 года получился у лыжников очень эмоциональным. Классический спринт принес сборной России первое золото за четыре этапа. Наталья Непряева сполна воспользовалась инцидентом с прежним лидером — американкой Джессикой Диггинс — и возглавила общий зачет многодневки. А вот у мужчин россияне выступили провально — никто из нашей команды не сумел пробиться в финальную шестерку. Хотя Александр Терентьев имел все возможности дать бой самому Йоханнесу Клебо, как это уже было на первом этапе Кубка мира в Руке. Однако в том, что произошло на последнем спуске в полуфинальном забеге в Оберстдорфе, чемпион мира среди юниоров должен винить только себя.

Герой и антигерой

Так получилось, что Терентьев одновременно стал и героем, и разочарованием быстрых новогодних забегов. Героем — благодаря своей впечатляющей борьбе в четвертьфинале. На первых же метрах дистанции соперник случайно выбил из руки Александра палку, и пару сотен метров наш лучший юниор напоминал Большунова на финише марафона на ЧМ-2021. Однако в конце концов тренеры вручили Терентьеву запасную палку, и российский лыжник сумел не только догнать конкурентов, но и значительно оторваться от них на финише. Не было никаких сомнений, что с такой скоростью и с такой формой Александр будет бороться здесь за медали.

Однако события в гонке развивались по крайне непредсказуемому сценарию. Терентьев, лидер нашей сборной Александр Большунов и сильнейший спринтер мира норвежец Йоханнес Клебо попали в один полуфинальный забег, и их разборка могла стать украшением дня. В последний подъем Терентьев забегал в том же невероятном кроссовом стиле без лыжни, что и Клебо, практически не уступая титулованному сопернику. Последний спуск россиянин и норвежец начали почти одновременно, но тут с Терентьевым произошел еще один непредсказуемый инцидент — он споткнулся о задники лыж Клебо. Йоханнес побежал дальше, а вот Александр рухнул на снег.

Времени, чтобы снова поднять и догнать лидеров, уже не было. В итоге Терентьев просто прекратил борьбу за финал. Больше того, при падении он немного помешал Большунову. И Сан Саныч в финишном створе проиграл не только Клебо, но и другому норвежцу — Эрику Валнесу. А для попадания в финал в качестве лакилузера Большунову не хватило самую малость. Еще один наш полуфиналист — Глеб Ретивых — чуда также не совершил. Так что в мужском финале мы стали свидетелями чисто норвежского противостояния, победителем из которого ожидаемо вышел Клебо. При этом норвежцы оккупировали топ-4, оставив нас накануне Олимпиады с мрачными мыслями.

Первая победа за год

Мужские неудачи сполна искупил успех Натальи Непряевой. И здесь важные события имели место уже на стадии четвертьфинала. В первом же забеге за спиной у его победительницы Татьяны Сориной шведка Фрида Карлсон уронила лидера многодневки Джессику Диггинс. В итоге американка не попала даже в полуфинал, лишившись изрядного количества очков в общем зачете. Фрида получила дисквалификацию и штрафные минуты, но для Диггинс это слабое утешение. Благодаря своему успеху Непряева отобрала у Джессики желтый бип лидера «Тура».

Непряева великолепно прошла все этапы спринта, одержав три победы подряд. На финише Наталья в блестящем стиле обошла в спурте шведку Юханну Хагстрем. В интервью после финиша все вспоминали, как россиянка победила в Оберстдорфе и в прошлом году. И наша лучшая классистка подтвердила, что ей нравится немецкая трасса. «У меня неплохо получается здесь, нравится рельеф, — отметила Наталья. — Надеюсь, что это не последний подиум. Победа для меня очень долгожданная, не выигрывала целый год. Это очень добавляет мотивации. Теперь у меня совершенно другой настрой».

— Она большая молодец, поздравляю ее! Это уже вторая медаль Наташи здесь, — отметил тренер Непряевой Юрий Бородавко в интервью «СЭ». — Ей очень хорошо подходит эта трасса. Непряева достигла отличной физической формы. Главное, не растерять ее до Олимпиады, которая будет уже через месяц. Медали — это всегда приятно, особенно золотые, но нужно думать в первую очередь об Олимпийских играх. Они должны стоять в приоритете у каждого. Непряева в отличном состоянии, но, чтобы добиться успеха в Пекине, этого недостаточно. Нужно прогрессировать и добавлять еще с каждым днем. Сегодняшние ее показатели — не максимум, она может куда больше.

Конечно, на Олимпиаде расклад будет совершенно другим. Но нынешний успех Непряевой внушает оптимизм, особенно если ей удастся развить успех на оставшихся двух этапах «Тур де Ски». Что касается Терентьева, то ему явно необходимо набираться опыта. В Пекине он точно способен попортить нервы норвежцам в классическом командном спринте в паре с Большуновым. Но количество случайностей в его выступлениях пока не соответствует уровню элитного лыжника. Что касается Большунова, то он пока третий в общем зачете многодневки, и единственный его шанс исправить эту ситуацию — масс-старт в Валь-ди-Фьемме, намеченный на 3 января.