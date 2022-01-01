Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» прокомментировала победу Натальи Непряевой в спринте классическим стилем на втором этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе.

«Я очень рад за Наталью. Мы с ней с прекрасных отношениях. Я люблю, когда у нее блестят глаза, просыпается инстинкт хищницы. Я буду невероятно болеть за нее и за остальных девчонок. Непряева, как Юля Ступак — это мои многолетние любимицы в лыжных гонках», — сказал Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

Комментатор также оценил выступление всей женской команды на этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе.

«Непряева, конечно, молодец. У нее были многие проблемы. Она сейчас решает их с Бородавко. Но хочу сказать, что остальные все-таки отстают. Да, есть определенный прогресс у Сориной в дистанционных гонках. Тем не менее мы не видим сбалансированного выступления наших лыжниц. Однако приятно, что уже есть призовые места, и даже победа подряд приключилась», — добавил Губерниев.

Непряева показала результат 2:36.41. На втором месте шведка Юханна Хагстрем, замкнула тройка призерок Йоанна Матинтало из Финляндии. Татьяна Сорина финишировала шестой.