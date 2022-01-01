Общий зачет «Тур де Ски» после мужского спринта классическим стилем
17:09
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал победителем спринта классическим стилем на четвертом этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе. Он продолжает занимать первое место в общем зачете, уверенно опережая всех соперников.
Россиянин Александр Большунов идет на третьем месте, проигрывая норвежцу уже более минуты.
Общий зачет
Мужчины
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 1:11.23
2. Пол Голберг (Норвегия) — отставание 1.03
3. Александр Большунов (Россия) — 1.19
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