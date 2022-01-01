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Общий зачет «Тур де Ски» после мужского спринта классическим стилем

17:09
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Норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал победителем спринта классическим стилем на четвертом этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе. Он продолжает занимать первое место в общем зачете, уверенно опережая всех соперников.

Россиянин Александр Большунов идет на третьем месте, проигрывая норвежцу уже более минуты.

Общий зачет

Мужчины

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 1:11.23

2. Пол Голберг (Норвегия) — отставание 1.03

3. Александр Большунов (Россия) — 1.19

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Иван Шитик все материалы автора
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