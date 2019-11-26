Глав спортивных федераций вызвали в Кремль после рекомендаций ВАДА

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что руководители спортивных федераций 28 ноября должны встретиться с администрацией президента, чтобы обсудить сложившиеся проблемы, связанные с допинговым скандалом, информирует РБК.

Ранее Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) получило от комитета по соответствию (CRC) рекомендацию отстранить Россию от участия в международных соревнованиях на четыре года. Данный запрет означает, что на указанный срок российские спортсмены будут лишены флага и гимна. Одновременно с этим комитет по соответствию предлагает лишить Россию права проводить международные соревнования в этот период.

Во время встречи будет обсуждаться сложившаяся ситуация касательно возможных санкций со стороны ВАДА.

Напомним, исполком ВАДА, который рассмотрит рекомендацию комитета по соответствию, состоится 9 декабря в Париже.