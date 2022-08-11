Лыжные гонки
Новости Зачет Кубка мира Календарь Кубка мира Чемпионат мира Олимпиада
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 16:01

FIS и IBU отложили запрет на использование фторсодержащей смазки для лыж до сезона-2023/24

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) отложила введение запрета на применение фторсодержащей смазки для лыж до сезона-2023/24, сообщает официальный сайт организации.

Запрет отложен, чтобы дать дополнительное время «для дальнейшей доработки устройства для тестирования фторсодержащих веществ и определения процедур защиты лыжных соревнований».

Также Международный союз биатлонистов (IBU) принял решение отложить полный запрет на использование фторсодержащего парафина во всех соревнованиях под эгидой организации до сезона-2023/24.

В предстоящем сезоне FIS увеличит систематический сбор и тестирование образцов фторсодержащих веществ.

3
0
Читайте также
Почему возникает головокружение? Мнение экспертов
Война с Влашичем, зарплата меньше, чем у Кокорина. Подробности контракта и роль Миранчука в «Торино»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бородавко планирует провести контрольные старты на сборах в Терсколе
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости