В Норвегии погибла 19-летняя лыжница сборной Словении

В Норвегии погибла словенская лыжница Хана Ямник. О гибели 19-летней спортсменки сообщается на официальном сайте Лыжной ассоциации Словении (SZS).

Девушка погибла в Норвегии во время подготовки к сезону. Подробности случившегося не сообщаются, но отмечается, что девушка погибла в результате «трагического случая».

По информации норвежского издания VG, утром 11 августа Ямник во время тренировки на лыжероллерах попала под грузовик. Водителя обвиняют в нарушении правил ПДД, сам он не признает себя виновным и настаивает на том, что случившееся — трагическая случайность.

Ямник была включена в предварительный состав сборной Словении на предстоящий сезон.