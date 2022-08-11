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Сегодня, 19:55

В Норвегии погибла 19-летняя лыжница сборной Словении

Иван Шитик
Корреспондент
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В Норвегии погибла словенская лыжница Хана Ямник. О гибели 19-летней спортсменки сообщается на официальном сайте Лыжной ассоциации Словении (SZS).

Девушка погибла в Норвегии во время подготовки к сезону. Подробности случившегося не сообщаются, но отмечается, что девушка погибла в результате «трагического случая».

По информации норвежского издания VG, утром 11 августа Ямник во время тренировки на лыжероллерах попала под грузовик. Водителя обвиняют в нарушении правил ПДД, сам он не признает себя виновным и настаивает на том, что случившееся — трагическая случайность.

Ямник была включена в предварительный состав сборной Словении на предстоящий сезон.

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