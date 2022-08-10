Бородавко планирует провести контрольные старты на сборах в Терсколе

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что планирует провести несколько контрольные старты в последние дни сбора своей группы в Терсколе.

«На завершающем этапе сбора в конце августа пройдет несколько контрольных гонок, — приводит ТАСС слова Бородавко. — Мы едем в среднегорье, и вначале у нас по плану длинные походы, как это всегда бывает при переходе на высоту. А потом уже будут и интервальные тренировки. Единственное, чего там нет, так это лыжероллерной трассы, поэтому нам придется тренироваться на дороге. Поэтому самое главное — это вопросы безопасности».

Сбор группы Бородавко пройдет в Терсколе с 10 по 31 августа. В состав команды российского специалиста входят олимпийские чемпионы Александр Большунов, Наталья Непряева, Юлия Ступак, Алексей Червоткин, Денис Спицов.