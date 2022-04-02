«В депутаты собралась?» Вяльбе упрекнула Степанову в звездной болезни

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе упрекнула Веронику Степанову в звездной болезни.

«Некой звездной болезнью у нас болеет, наверное, только Вероника Степанова. Я ее не вижу даже. У меня периодически возникает желание позвонить ей, сказать, что вместо того, чтобы на телевизоре своим лицом, так сказать, торговать, может, лучше начать тренироваться? Все на чемпионате России бегают, что ты там делаешь, в Москве-то? Не могу понять, ты больна или ты не больна? Если больна, то тогда лечись, фиг ли ты там... А потом как-то сразу не наберу, а то начну орать на нее. А потом думаю — зачем?

Она выбрала это. У меня просто люди спрашивают: «Она что, в депутаты собралась?» Не знаю, что я могу ответить. Да, она девочка способная, но она не Наташа Непряева, это сто процентов. Она из кожи вон лезть не будет, чтобы пахать и тренироваться. Пока ей все легко далось. Посмотрим, я насильно никого тащить не буду. Я, конечно, понимаю, откуда ноги растут. Если они решили таким образом славу снискать, ну пусть», — приводит РИА «Новости» слова Вяльбе.

21-летняя Степанова пропускает чемпионат России по лыжным гонкам в Сыктывкаре. На минувшей Олимпиаде-2022 в Пекине спортсменка завоевала золото в женской эстафете.