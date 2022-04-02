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Сегодня, 13:20

Непряева: «Старалась весь масс-старт отсидеть за спинами»

Сергей Разин
корреспондент
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Российская лыжница Наталья Непряева поделилась впечатлениями от победы в масс-старте на чемпионате России.

«Сегодня было тяжелое состояние. Не буду скрывать, что я старалась всю гонку отсидеть, так сказать, за спинами, за той же Машей Истоминой. Она сегодня объективно выглядела сильнее всех, на мой взгляд. Просто, возможно, где-то я оказалась чуть похитрее (смеется)», — приводит слова Непряевой РИА «Новости».

Непряева золотую медаль в масс-старте, второе место заняла Елизавета Шалабода, замкнула тройку призерок Мария Истомина.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220402/nepryaeva-1781443714.html
Наталья Непряева
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