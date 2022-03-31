Чемпионат России по лыжным гонкам: расписание соревнований и трансляций, результаты

Большунов и Непряева выступают на чемпионате России по лыжным гонкам

С 26 марта по 3 апреля в Сыктывкаре проходит чемпионат России-2022.

В главном старте олимпийского сезона на национальном уровне принимают участие лучшие лыжники страны. На старт выходят олимпийские чемпионы и призеры, лидеры мужской и женской команд Александр Большунов, Наталья Непряева, а также другие звезды сборной Александр Терентьев, Денис Спицов и другие.

В прямом эфире чемпионат России по лыжным гонкам можно смотреть в телеэфире и онлайн на интернет платформах федеральных каналов. Соревнования показывает Первый канал и matchtv.ru.

Лыжные гонки. Чемпионат России-2022. Расписание трансляций и результаты соревнований (время московское)

26 марта, суббота

13.00. Спринт. Финалы (С)

Женщины

1. Наталья Непряева — 2.57,68

2. Анастасия Фалеева — отставание 1,05

3. Анна Грухвина — 1,87

4. Наталья Матвеева — 2,57

5. Наталья Мекрюкова — 3,54

6. Екатерина Мегедь — 4,60

Мужчины

1. Александр Терентьев — 2.28,11

2. Александр Большунов — отставание 0,35

3. Денис Филимонов — 0,47

4. Федор Назаров — 2,49

5. Сергей Забалуев — 3,62

6. Иван Якимушкин — 16,67

27 марта, воскресенье

11.15. Женщины. Скиатлон

1. Наталья Непряева — 42.37,5

2. Екатерина Смирнова — отставание 4,4

3. Анастасия Рыгалина — 24,3

4. Елизавета Шалабода — 28,3

5. Мария Истомина — 36,5

6. Анастасия Кулешова- 59,0

12.45. Мужчины. Скиатлон

1. Александр Большунов — 1.14,59

2. Илья Семиков — отставание 20,6

3. Станислав Волженцев — 21,0

4. Алексей Виценко — 22,6

5. Илья Порошкин — 24,5

6. Артем Мальцев — 24,8

7. Евгений Белов — 25,0...

11. Денис Спицов — 28,5

12. Ермил Вокуев — 32,8

13. Андрей Ларьков — 36,8...

15. Глеб Ретивых — 43,5

29 марта, вторник

11.00 Женщины. Гонка с раздельным стартом, 10 км (К)

1. Наталья Непряева — 29.16,0

2. Алиса Жамбалова — отставание 40,0

3. Алия Иксанова — 52,1

4. Екатерина Смирнова — 1.07,9

5. Анастасия Рыгалина — 1.18,5

6. Анастасия Кулешова — 1.28,9

12.30 Мужчины. Гонка с раздельным стартом, 15 км (К)

1. Александр Большунов — 37.58,6

2. Ермил Вокуев — отставание 19,8

3. Илья Порошкин — 38,5

4. Илья Семиков — 47,4

5. Алексей Червоткин — 58,0

6. Алексей Виценко — 1.02,7

30 марта, среда

11.30 Командный спринт. Финалы (К)

Мужчины

1. Александр Большунов / Александр Терентьев (Архангельская область) — 18.02,0

2. Алексей Виценко / Ермил Вокуев (Республика Коми-1) — отставание 6,0

3. Андрей Феллер / Владимир Фролов (Татарстан-2) — 10,9

Женщины

1. Светлана Николаева / Наталья Непряева (Архангельская область) — 21.12,6

2. Екатерина Смирнова / Наталья Мекрюкова (Тюменская область-1) — отставание 2,7

3. Евгения Рудометова / Ольга Кучерук (Тюменская область-2) — 4,0

1 апреля, пятница

11.00 Женщины. Эстафета, 4х5 км

12.30 Мужчины. Эстафета, 4х10 км

2 апреля, суббота

10.30 Женщины. Масс-старт, 30 км (С)

10.15 Мужчины. Масс-старт, 50 км (С)