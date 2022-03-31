Чемпионат России по лыжным гонкам: расписание соревнований и трансляций, результаты
В главном старте олимпийского сезона на национальном уровне принимают участие лучшие лыжники страны. На старт выходят олимпийские чемпионы и призеры, лидеры мужской и женской команд Александр Большунов, Наталья Непряева, а также другие звезды сборной Александр Терентьев, Денис Спицов и другие.
В прямом эфире чемпионат России по лыжным гонкам можно смотреть в телеэфире и онлайн на интернет платформах федеральных каналов. Соревнования показывает Первый канал и matchtv.ru.
Лыжные гонки. Чемпионат России-2022. Расписание трансляций и результаты соревнований (время московское)
26 марта, суббота
13.00. Спринт. Финалы (С)
Женщины
1. Наталья Непряева — 2.57,68
2. Анастасия Фалеева — отставание 1,05
3. Анна Грухвина — 1,87
4. Наталья Матвеева — 2,57
5. Наталья Мекрюкова — 3,54
6. Екатерина Мегедь — 4,60
Мужчины
1. Александр Терентьев — 2.28,11
2. Александр Большунов — отставание 0,35
3. Денис Филимонов — 0,47
4. Федор Назаров — 2,49
5. Сергей Забалуев — 3,62
6. Иван Якимушкин — 16,67
27 марта, воскресенье
11.15. Женщины. Скиатлон
1. Наталья Непряева — 42.37,5
2. Екатерина Смирнова — отставание 4,4
3. Анастасия Рыгалина — 24,3
4. Елизавета Шалабода — 28,3
5. Мария Истомина — 36,5
6. Анастасия Кулешова- 59,0
12.45. Мужчины. Скиатлон
1. Александр Большунов — 1.14,59
2. Илья Семиков — отставание 20,6
3. Станислав Волженцев — 21,0
4. Алексей Виценко — 22,6
5. Илья Порошкин — 24,5
6. Артем Мальцев — 24,8
7. Евгений Белов — 25,0...
11. Денис Спицов — 28,5
12. Ермил Вокуев — 32,8
13. Андрей Ларьков — 36,8...
15. Глеб Ретивых — 43,5
29 марта, вторник
11.00 Женщины. Гонка с раздельным стартом, 10 км (К)
1. Наталья Непряева — 29.16,0
2. Алиса Жамбалова — отставание 40,0
3. Алия Иксанова — 52,1
4. Екатерина Смирнова — 1.07,9
5. Анастасия Рыгалина — 1.18,5
6. Анастасия Кулешова — 1.28,9
12.30 Мужчины. Гонка с раздельным стартом, 15 км (К)
1. Александр Большунов — 37.58,6
2. Ермил Вокуев — отставание 19,8
3. Илья Порошкин — 38,5
4. Илья Семиков — 47,4
5. Алексей Червоткин — 58,0
6. Алексей Виценко — 1.02,7
30 марта, среда
11.30 Командный спринт. Финалы (К)
Мужчины
1. Александр Большунов / Александр Терентьев (Архангельская область) — 18.02,0
2. Алексей Виценко / Ермил Вокуев (Республика Коми-1) — отставание 6,0
3. Андрей Феллер / Владимир Фролов (Татарстан-2) — 10,9
Женщины
1. Светлана Николаева / Наталья Непряева (Архангельская область) — 21.12,6
2. Екатерина Смирнова / Наталья Мекрюкова (Тюменская область-1) — отставание 2,7
3. Евгения Рудометова / Ольга Кучерук (Тюменская область-2) — 4,0
1 апреля, пятница
11.00 Женщины. Эстафета, 4х5 км
12.30 Мужчины. Эстафета, 4х10 км
2 апреля, суббота
10.30 Женщины. Масс-старт, 30 км (С)
10.15 Мужчины. Масс-старт, 50 км (С)