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Сегодня, 17:43

Лыжница Завьялова не видит смысла в уравнивании дистанции в лыжных гонках у мужчин и женщин

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Двукратная чемпионка мира Ольга Завьялова прокомментировала решение Международной федерации лыжных видов спорта уравнять дистанции в лыжных гонках для мужчин и женщин.

«Когда я только начинала выступать, мы пробегали 30 км по несколько раз за сезон. Однако были и «пятерки», и «десятки». Сами по себе длинные дистанции не страшны. Даже 50 км, бог с ним, один раз тоже можно пробежать. Потому что лыжники это обычно практикуют в конце сезона, бегают марафоны. Но когда идет уравниловка между мужчиной и женщиной, считаю это совершенно неправильным. Ребятам совсем сократили дистанции, а девушкам — наоборот. Просто смысла в этом не вижу. Не знаю, что там у них в головах происходит», — цитирует Завьялову RT.

Изменения вступят в силу начиная с предстоящего сезона кубка мира.

Ранее комитет по лыжным гонкам проголосовал за уравнения на дистанциях 10, 20 и 50 км.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1008337-zavyalova-uravnenie-distanciya
Ольга Завьялова
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