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Сегодня, 17:44

Тренер Большунова заявил, что его не волнуют подозрения норвежского чиновника в отношении допинг-тестов лыжника

Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал слова представителя Антидопингового агентства Норвегии Гейра Холдена, усомнившегося в эффективности проверки допинг-тестов российского лыжника Александра Большунова.

«Пусть они говорят все, что угодно. Меня это абсолютно не волнует. Большунова и других лыжников в отсутствии международных соревнований тестируют, как и раньше. Саша состоит в системе ADAMS и доступен в любой момент», — приводит слова Бородавко «Спорт День за Днем».

Также тренер заявил, что не знает, что думает Большунов об этих подозрениях.

«Не знаю. Я вообще первый раз услышал о подозрениях», — добавил Бородавко.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) проверило трехкратного олимпийского чемпиона на наличие запрещенных препаратов в 2022 году — четыре раза, в 2021 — пять, в 2020 году — ни разу, в 2019 году — один, в 2018 году — шесть.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/trener-bolshunova-zayavil-chto-ego-ne-volnuyut-norvezhskie-dopingovye-podozreniya
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
Юрий Бородавко
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