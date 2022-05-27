Крянин назвал популистским решение FIS увеличить дистанцию у женщин в лыжных гонках

Член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин прокомментировал решение совета Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) об утверждении равной длины дистанций в лыжных гонках для женщин и мужчин.

«Если честно, не понимаю, для чего нужна эта уравниловка. Та система, которая существовала ранее, работала. Мужчины все равно сильнее. Они должны преодолевать другие дистанции. А здесь популистское решение. Надо это нашему виду спорта или нет, большой вопрос. Методика подведения к определенной кондиции останется прежней. В любом случае нужно делать объемы, чтобы лыжники могли преодолевать дистанцию. Не важно, десять это или 15 километров», — цитирует RT Сергея Крянина.

До внесенных изменений мужчины преодолевали дистанцию в 15 км на разделке, 30 км на скиатлоне и 50 км на марафоне. Лыжницы преодолевали дистанцию в 10 км на разделке, 15 км на скиатлоне и 30 км на марафоне.

После внесенных изменений и женщины, и мужчины будут преодолевать одинаковую дистанцию на гонках: 10 км на разделке, 20 км на скиатлоне и 50 км на марафоне.