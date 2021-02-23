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Дмитрий Губерниев заявил, что в Германии пройдет чемпионат мира по водным лыжам

19:30
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Комментатор Дмитрий Губерниев пошутил насчет погоды в немецком Оберстдорфе, где пройдет чемпионат мира по лыжным видам спорта.

«А у нас в Германии скоро стартует чемпионат мира по водным лыжам!», — написал Губерниев в своем Telegram-канале. Там же он опубликовал видео NRK Sport c тренировок перед стартом соревнований.

Публикация от NRK Sport (@nrksport)

Чемпионат мира пройдет с 23 февраля по 7 марта.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта: расписание, трансляции, прогноз. Что нужно знать о соревнованиях в Оберстдорфе

Дополнительная информация:

https://t.me/RealGuberniev/1772

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