Дмитрий Губерниев заявил, что в Германии пройдет чемпионат мира по водным лыжам

Комментатор Дмитрий Губерниев пошутил насчет погоды в немецком Оберстдорфе, где пройдет чемпионат мира по лыжным видам спорта.

«А у нас в Германии скоро стартует чемпионат мира по водным лыжам!», — написал Губерниев в своем Telegram-канале. Там же он опубликовал видео NRK Sport c тренировок перед стартом соревнований.

Чемпионат мира пройдет с 23 февраля по 7 марта.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта: расписание, трансляции, прогноз. Что нужно знать о соревнованиях в Оберстдорфе