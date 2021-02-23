Дмитрий Губерниев заявил, что в Германии пройдет чемпионат мира по водным лыжам
19:30
Комментатор Дмитрий Губерниев пошутил насчет погоды в немецком Оберстдорфе, где пройдет чемпионат мира по лыжным видам спорта.
«А у нас в Германии скоро стартует чемпионат мира по водным лыжам!», — написал Губерниев в своем Telegram-канале. Там же он опубликовал видео NRK Sport c тренировок перед стартом соревнований.
Чемпионат мира пройдет с 23 февраля по 7 марта.
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