Чемпионат мира по лыжным видам спорта: расписание, трансляции, прогноз. Что нужно знать о соревнованиях в Оберстдорфе

Чемпионат мира по лыжным видам спорта-2021 состоится с 23 февраля по 7 марта в немецком Оберстдорфе. Рассказываем о том, как пройдет и где смотреть главный турнир двухлетия по лыжным гонкам, прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта (FIS Nordic World Ski Championships) — самый рейтинговый старт в мире лыжных гонок, прыжкам на лыжах с трамплина и лыжном двоеборье. Проводится раз в два года по нечетным годам. ЧМ-2021 состоится в Оберстдорфе (Германия) с 23 февраля по 7 марта. На турнире будет разыграно 24 комплекта наград (12 в лыжных гонках, 7 в прыжках на лыжах с трамплина и 5 в лыжном двоеборье).

В чемпионате мира принимают участие сильнейшие спортсмены, а также — по специальным квотам — представители стран, в которых лыжный спорт развит слабо. Сейчас на состав участников могут повлиять карантинные меры, предпринятые в период пандемии коронавируса. Соревнования проводятся Международной лыжной федерацией (FIS) в 42-й раз. В них могут принимать участие спортсмены старше 16 лет. Здесь — гид «СЭ» по крупнейшим стартам зимнего сезона.

Вид на Оберстдорф во время соревнований по прыжкам с трамлина. Фото AFP

ЧМ по лыжным видам спорта-2021: когда и где пройдет, особенности трасс

Чемпионат мира пройдет на баварском курорте Оберстдорф, расположенном на границе Германии и Австрии на высоте около 800 метров над уровнем моря.

Этот небольшой город уже принимал лыжные чемпионаты мира в 1987 и 2005 годах. В 2018 году здесь также проводился этап многодневки «Тур де ски». Кроме того, немецкий курорт регулярно принимает этапы Кубка мира по лыжным гонкам. Соревнования в Оберстдорфе часто вызывали критику лыжников из-за нехватки снега, слишком теплой погоды и неподходящего рельефа — для дистанционных гонок он был слишком простым, а для спринта — слишком сложным. Организаторы ЧМ-2021 обещали учесть все эти замечания.

Первые полетные трамплины в Оберстдорфе были построены еще в 1950 году, и затем многократно модернизировались. Сейчас этот комплекс принимает соревнования «Турне четырех трамплинов» — самой престижной серии среди летающих лыжников.

По решению властей Германии трибуны на чемпионате мира-2021 будут закрыты для зрителей из-за пандемии.

Соревнования по лыжным гонкам в Оберстдорфе. Фото AFP

Чемпионат мира-2021, лыжные гонки, прыжки с трамплина, двоеборье: расписание соревнований

Чемпионат мира откроется квалификационными лыжными гонками 24 февраля и закроется мужским лыжным марафоном 7 марта. В общей сложности за 12 дней будут разыграны 24 комплекта наград (12 комплектов медалей в лыжных гонках, 7 комплектов — в прыжках на лыжах с трамплина и 5 комплектов — в лыжном двоеборье). У двоеборцев впервые в истории на уровне чемпионов мира выступят женщины (пока, правда, всего в одной дисциплине). Кроме того, летающие лыжницы впервые будут соревноваться на большом трамплине. Предлагаем полное расписание соревнованиям по трем представленным в программе ЧМ видам спорта.

Лыжные гонки

24 февраля, среда. 14.30 Женщины. Квалификация. Гонка с раздельным стартом, 5 км (свободный стиль)

24 февраля, среда. 16.30 Мужчины. Квалификация. Гонка с раздельным стартом, 10 км (свободный стиль)

25 февраля, четверг. 14.45 Мужчины/Женщины. Индивидуальный спринт (классический стиль). Квалификация

25 февраля, четверг. 17.15 Мужчины/Женщины. Индивидуальный спринт. Финалы (классический стиль)

27 февраля, суббота. 13.45 Женщины. Скиатлон, 7,5+7,5 км

27 февраля, суббота. 15.30 Мужчины. Скиатлон, 15+15 км

28 февраля, воскресенье. 13.00 Мужчины/Женщины. Командный спринт. Квалификация (свободный стиль)

28 февраля, воскресенье. 15.00 Мужчины/Женщины. Командный спринт. Финалы (свободный стиль)

2 марта, вторник. 15.15 Женщины. Гонка с раздельным стартом, 10 км (свободный стиль)

3 марта, среда. 15.15 Мужчины. Гонка с раздельным стартом, 15 км (свободный стиль)

4 марта, четверг. 15.15 Женщины. Эстафета, 4х5 км

5 марта, пятница. 15.15 Мужчины. Эстафета, 4х10 км

6 марта, суббота. 14.30 Женщины. Масс-старт, 30 км (классический стиль)

7 марта, воскресенье. 15.00 Мужчины. Масс-старт, 50 км (классический стиль)

Соревнования по прыжкам с трамлина в Оберстдорфе. Фото AFP

Прыжки на лыжах с трамплина

24 февраля, среда. 20.00 Женщины. HS106. Индивидуальные соревнования. Квалификация

25 февраля, четверг. 19.00 Женщины. HS106. Индивидуальные соревнования

26 февраля, пятница. 19.15 Женщины. HS106. Командные соревнования

26 февраля, пятница. 22.30 Мужчины. HS106. Индивидуальные соревнования. Квалификация

27 февраля, суббота. 18.30 Мужчины. HS106. Индивидуальные соревнования

28 февраля, воскресенье. 19.00 Микст. HS106. Командные соревнования

2 марта, вторник. 20.00. Женщины. HS137. Индивидуальные соревнования. Квалификация

3 марта, среда. 19.15. Женщины. HS137. Индивидуальные соревнования

4 марта, четверг. 19.30. Мужчины. HS137. Индивидуальные соревнования. Квалификация

5 марта, пятница. 19.00. Мужчины. HS137. Индивидуальные соревнования

6 марта, суббота. 19.00. Мужчины. HS137. Командные соревнования

Лыжное двоеборье

26 февраля, пятница. 12.15 Мужчины. Индивидуальные соревнования. Трамплин HS106

26 февраля, пятница. 18.00 Мужчины. Индивидуальные соревнования. Лыжи (Гундерсен), 10 км

27 февраля, суббота. 12.00 Женщины. Индивидуальные соревнования. Трамплин HS106

27 февраля, суббота. 17.30 Женщины. Индивидуальные соревнования. Лыжи (Гундерсен), 5 км

28 февраля, воскресенье. 12.00 Мужчины. Командные соревнования. Трамплин HS106

28 февраля, воскресенье. 17.00 Мужчины. Лыжи. Эстафета, 4х5 км

4 марта, четверг. 13.00 Мужчины. Индивидуальные соревнования. Трамплин HS137

4 марта, четверг. 17.15 Мужчины. Индивидуальные соревнования. Лыжи (Гундерсен), 10 км

6 марта, суббота. 12.00 Мужчины. Командные соревнования. Трамплин HS137

6 марта, суббота. 17.00 Мужчины. Лыжи. Командный спринт, 2х7,5 км

Трамлины в Оберстдорфе. Фото AFP

Чемпионат мира-2021 по лыжным видам спорта: состав сборной России, квоты на гонки

Заявка сборной России по лыжным гонкам формируется по решению тренерского штаба с учетом выступления спортсменов на этапах Кубка мира и чемпионате мира среди юниоров. В состав российской команды будет опубликован на этой странице сразу после его утверждения. То же самое касается заявки сборных России в прыжках на лыжах с трамплина и лыжном двоеборье. Предварительный состав нашей лыжной команды выглядит так.

Мужчины: Александр Большунов, Сергей Устюгов, Иван Якимушкин, Глеб Ретивых, Александр Терентьев, Алексей Червоткин, Денис Спицов, Евгений Белов, Артем Мальцев, Андрей Мельниченко, Илья Семиков, Илья Порошкин.

Женщины: Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак (Белорукова), Алиса Жамбалова, Христина Мацокина, Анна Нечаевская, Яна Кирпиченко, Анна Жеребятьева, Анастасия Фалеева, Мария Истомина, Лилия Васильева.

Квота на чемпионат мира для ведущих стран:

— в лыжных гонках по 12 человек каждого пола в заявке и не более четырех человек от страны в каждой гонке (действующие чемпионы мира заявляются в свою чемпионскую дисциплину вне квоты);

— в прыжках с трамплина и лыжном двоеборье в заявке в каждом виде спорта от одной страны может быть заявлено не более шести мужчин и пяти женщин.

Юлия Ступак (Белорукова), Анастасия Седова, Анна Нечаевская и Наталья Непряева. Фото Reuters

Чемпионат мира-2021: сборная России и ее статус

В связи с антидопинговыми санкциями ВАДА, утвержденными Спортивным арбитражным судом (CAS), сборная России не может выступать на чемпионате мира под национальным флагом. Российские спортсмены будут стартовать в Оберстдорфе под флагом Международной федерации лыжных видов спорта (FIS). Выступление под эмблемой национальной федерации невозможно из-за того, что на чемпионат мира своих спортсменов отправляют две разные структуры — Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) и Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России (ФПЛДР). В итоге на ЧМ-2021 команда будет называться «Спортсмены из России» (National Athletes of Russia). На церемониях награждения в случае победы российских спортсменов будет исполняться гимн FIS.

Лыжный стадион в Оберстдорфе. Фото AFP

Чемпионат мира по лыжному спорту-2021: фавориты и прогноз

В число претендентов на победы в лыжных гонках традиционно входят спортсмены сборных Норвегии, России, Швеции, Финляндии, Италии, Франции и США. Ни один чемпионат не обходится без сенсаций. Россиянин Александр Большунов выступит в статусе лидера общего зачета Кубка мира, который выиграл многодневку «Тур де ски» и уже гарантировал себе «Большой хрустальный глобус». При этом на этапе Кубка мира в Лахти Большунов поучаствовал в двух скандальных столкновениях — с норвежцем Хансом Холунном с финном Йони Мяки в эстафете. В последнем случае Александр напал на обидчика после финиша, из-за чего вся сборная России получила дисквалификацию. При этом сам Большунов утверждает, что правила в обоих случаях нарушали его соперники.

Нынешний общий зачет Кубка мира нельзя назвать объективным отражением соотношения сил, поскольку норвежцы пропустили значительную часть сезона (в том числе «Тур де ски») из-за опасений заражения COVID-19. По той же причины в ряде этапов не участвовали команды Швеции и Финляндии. Два последних этапа большинство лидеров проигнорировали ради целенаправленной подготовки к чемпионату мира. Очевидно, что главным противостоянием в Оберстдорфе у мужчин будет соперничество Большунова (у которого пока нет ни одного титула чемпиона мира) и Йоханнеса Клебо (который, впрочем, больше специализируется на спринте и на коротких дистанционных гонках). У женщин большинство дистанционных гонок, скорее всего, выиграет Тереза Йохауг (Норвегия), а в спринте фавориткой является шведка Линн Сван.

Лыжные гонки. Лидеры Кубка мира-2020/21

Общий зачет. Мужчины. 1. Александр Большунов (Россия). 2. Иван Якимушкин (Россия). 3. Федерико Пеллегрино (Италия). Женщины. 1. Джессика Диггинс (США). 2. Юлия Ступак (Россия), Рози Бреннан (США)

Дистанционные гонки. Мужчины. 1. Александр Большунов (Россия), 2. Иван Якимушкин (Россия). 3. Денис Спицов (Россия). Женщины. 1. Джессика Диггинс (США). 2. Эбба Андерссон (Швеция). 3. Юлия Ступак (Россия)

Спринт. Мужчины. 1. Федерико Пеллегрино (Италия). 2. Глеб Ретивых (Россия). 3. Александр Большунов (Россия). Женщины. 1. Анамария Лампич (Словения). 2. Надин Фендрих (Швейцария). 3. Линн Сван (Швеция)

Прыжки с трамплина. Лидеры Кубка мира-2020/21

Мужчины. 1. Халвор Гранеруд (Норвегия). 2. Маркус Айзенбихлер (Германия). 3. Камиль Стох (Польша)

Женщины. 1. Марита Крамер (Австрия). 2. Ника Крижнар (Словения). 3. Сара Таканаси (Япония)

Двоеборье. Лидеры Кубка мира-2020/21

Мужчины. 1. Ярл Мангус Риибер (Норвегия). 2. Винценц Гайгер (Германия). 3. Акито Ватабе (Япония)

Женщины. 1. Тара Геройти-Моутс (США). 2. Гида Вествольд-Хансен (Норвегия). 3. Аню Накамура (Япония)

Лыжные гонки. Чемпионы мира-2019

Спринт (свободный стиль) — Йоханнес Клебо (Норвегия), Майкен Касперсен Фалла (Норвегия)

Командный спринт (классика) — Йоханнес Клебо/Эмиль Иверсен (Норвегия), Стина Нильссон/Мая Дальквист (Швеция)

Скиатлон — Шюр Рете (Норвегия), Тереза Йохауг (Норвегия)

Гонка с раздельным стартом (классика) — Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия), Тереза Йохауг (Норвегия)

Марафон, масс-старт (свободный стиль) — Ханс Холунн (Норвегия), Тереза Йохауг (Норвегия)

Эстафета — мужская сборная Норвегии, женская сборная Швеции

Медальный зачет ЧМ-2019 (с учетом всех видов спорта)

Страна З С Б Всего 1. Норвегия 13 5 7 25 2. Германия 6 3 0 9 3. Швеция 2 2 1 5 4. Польша 1 1 0 2 5. Россия 0 5 3 8 6. Австрия 0 4 5 9

Медальный зачет чемпионата мира-2021 по лыжным видам спорта будет обновляться на этой странице по ходу турнира.

Александр Большунов. Фото Reuters

Чемпионата мира-2021 по лыжным гонкам: главные звезды

Считается, что соревнования в Оберстдорфе станут последней большой проверкой для всех лидеров менее чем за год до зимней Олимпиады-2022 в Пекине. В качестве главных звезд турнира на официальном сайте ЧМ-2021 (https://www.oberstdorf2021.com) перечислены следующие спортсмены:

Прыжки с трамплина

Мужчины. Андреас Веллингер (Германия), Карл Гайгер (Германия), Камиль Стох (Польша), Петр Жила (Польша), Рею Кабаяси (Япония), Йоханн Андре Форфанг (Норвегия), Даниэль Андре Танде (Норвегия), Стефан Крафт (Австрия)

Женщины. Карина Фогт (Германия), Катарина Альтаус (Германия), Юлина Зайфарт (Германия), Сара Таканаси (Япония), Юко Ито (Япония), Марен Люндбю (Норвегия), Лидия Яковлева (Россия), Даниэла Ирашко-Штольц (Австрия)

Лыжное двоеборье

Мужчины. Йоханнес Ридцек (Германия), Эрик Френцель (Германия), Фабиан Риссле (Германия), Йорген Гробак (Норвегия), Ярл Мангус Риибер (Норвегия), Ян Шмид (Норвегия), Якито Ватабе (Япония), Марио Зайдль (Австрия)

Лыжные гонки

Мужчины. Шюр Рете (Норвегия), Эмиль Иверсен (Норвегия), Дидрик Тонсет (Новегия), Мартин Йонсурд Сундбю (Норвегия), Йоханнес Клебо (Норвегия), Алекс Харви (Канада), Александр Большунов (Россия), Андрей Ларьков (Россия), Федерико Пеллегрино (Италия)

Женщины. Тереза Йохауг (Норвегия), Рагнильд Хага (Норвегия), Ингвильд Эстберг (Норвегия), Шарлотта Калла (Швеция), Ида Ингемарсдоттер (Швеция), Криста Пармакоски (Финляндия), Юлия Белорукова (Россия), Сади Бьорнсен (США)

Список составлялся задолго до нынешнего сезона и не учитывает ряд важных моментов. Например, Ингвильд Эстберг пропускает год по состоянию здоровья, Мартин Йонсурд Сундбю и Алекс Харви завершили карьеру, Андрей Ларьков не прошел в состав основной сборной России. Кроме того, ряд спортсменов, такие как Шарлотта Калла и Сергей Устюгов, переболели коронавирусом и могут испытывать проблемы с набором формы.

Сборная Норвегии по лыжным гонкам: полная заявка команды

Мужчины: Харальд Амундсен, Пол Голберг, Ханс Кристер Холунн, Эмиль Иверсен, Йоханнес Клэбо, Симен Хегстад Крюгер, Мартин Левстрем Ниенге, Шур Рете, Ховард Сулос Таугбель, Эрик Валнес, Сиверт Вииг, Мартин Йонсруд Сундбю

Женщины: Майкен Касперсен Фалла, Хелене Марие Фоссесхолм, Рагнхиль Хага, Тереза Йохауг, Анне Кьерсти Калво, Матильде Мирвол, Ане Аппельквист Стенсет, Анна Свенсен, Хайди Венг, Лотта Венг, Тириль Венг

Йоханнес Клебо. Фото AFP

Чемпионат мира: формат и правила лыжных гонок

Индивидуальный спринт — скоротечная контактная гонка на дистанции до 1,8 км. Лыжникам приходится преодолевать ее по несколько раз в течение одного дня (участникам финального забега — четырежды). На ЧМ-2021 спринт проводится классическим стилем. Гонка состоит из квалификации с раздельным стартом и забегов с масс-стартом на выбывание. В квалификации гонщики стартуют с 15-секундными интервалами и по лучшему времени определяют 30 участников четвертьфиналов, которые по специальной схеме распределяются по пяти забегам (по шесть участников в каждом). Задача для лыжников на этой стадии — занять первые два места в своем забеге. Это дает право на прямой выход в полуфинал, независимо от времени прохождения дистанции. Еще два места в полуфиналах отдаются лакилузерам — финишировавшим в своих забегах на 3-4 местах, но показавшим при этом наилучшее время по сравнению с коллегами из других забегов. 12 участников полуфинала распределяются по двум забегам по специальной схеме. Далее действует те же правила, что в четвертьфинале. В финале выступают по два лучших гонщика из каждого полуфинала плюс два лакилузера. По итогам финального забега вручаются медали. Для уточнения мест, занятых лыжниками, часто используется фотофиниш.

Командный спринт — скоротечная контактная гонка команд, состоящих из двух лыжников каждая, на дистанции до 1,8 км. На чемпионате мира в состав команды входят только представители одной страны одного пола. Спортсмены из команд преодолевают дистанцию, поочередно сменяя друг друга, причем эстафета должна передаваться после каждого этапа в специально отведенном коридоре. В гонке шесть этапов и пять передач эстафеты. На ЧМ-2021 все участники командного спринта бегут коньковым ходом. Соревнования состоят из полуфиналов и финала, которые проводятся в формате масс-стартов по 10 команд в каждом забеге. Напрямую из каждого полуфинала в финал выходят по две лучшие команды, независимо от показанного ими времени. Остальные шесть участников финала отбираются по лучшему времени. В командном и индивидуальном спринтах спортсмен может быть дисквалифицирован за нарушение правил контактной борьбы на трассе.

Скиатлон — дистанционная индивидуальная контактная гонка, участники которой на протяжении одного старта используют два стиля -- классический и коньковый. Дистанция состоит из двух равных участков (у мужчин — по 15 км, у женщин — по 7,5 км). Сначала лыжники пробегают классический отрезок, затем — коньковый. Гонка начинается в формате масс-старта (на ЧМ обычно одновременно стартуют 60-70 гонщиков). В процессе прохождения трассы у лыжников есть возможность менять лыжи в пит-боксах. Обычно смена лыж происходит перед переходом с классики на свободный стиль, но иногда — чаще (в зависимости от желания спортсмена). При этом «переобуваются» участники гонки самостоятельно, без посторонней помощи, так что любой пит-стоп приводит к потере времени. Разные пары лыж могут быть по-разному подготовлены — на каждый из стилей и на разные погодные условия.

Индивидуальная гонка с раздельным стартом — интервальные дистанционные соревнования. На ЧМ-2021 лыжники побегут их свободным стилем. У мужчин дистанция составляет 15 км, у женщин — 10 км. Спортсмены уходят на трассу по очереди, с интервалом 30 секунд. Побеждает тот, кто показал лучшее время. На чемпионатах мира на разделку выходят до 90 лыжников, поэтому у мужчин от старта первого до финиша последнего участника проходит более полутора часов, у женщин — более часа. Аутсайдеры обычно стартуют последними, чтобы не мешать на трассе фаворитам.

Марафон (масс-старт) — дистанционная индивидуальная контактная гонка на 50 км у мужчин и на 30 км у женщин. Это максимально возможная длина трассы на лыжных чемпионатах и Кубках мира. На ЧМ-2021 для прохождения дистанции используется классический стиль. Лыжники уходят на дистанцию одновременно в формате масс-старта. Обычно стартуют 50-60 спортсменов. Мужчины обычно преодолевают марафон примерно за два часа, женщины — за полтора (в зависимости от рельефа трассы).

Эстафета — дистанционная командная контактная гонка. Состоит из четырех этапов, которые представители каждой команды проходят поочередно, сменяя друг друга. На чемпионате мира в состав команды входят только представители одной страны одного пола. У мужчин протяженность одного этапа составляет 10 км, у женщин- 5 км. Команды уходят на трассу в формате масс-старта. Первые два этапа преодолеваются классическим стилем, заключительные два этапа — свободным. Передача эстафеты происходит только по окончании этапа в специальном коридоре.

Макс Хауке. Фото AFP

Чемпионат мира по лыжным гонкам: допинговый скандал в Зефельде-2019

Прошлый чемпионат мира в австрийском Зефельде был омрачен крупным допинговым скандалом. 29 февраля 2019 года полиция ворвалась в коттеджи, где проживали некоторые участники соревнований. В результаты австрийца Макса Хауке застали за переливанием крови. Также за использование запрещенных методов были задержаны еще один австриец Доминик Бальдауф, эстонцы Андреас Веерпалу и Карел Таммьярв, Алексей Полторанин из Казахстана. Одновременно проведен обыск в немецком Эрфурте в доме врача Марка Шмидта — у него изъяли допинговые препараты и оборудование для гемотрансфузии. Шмидт и его клиенты попали под подозрение из-за показаний австрийского лыжника Йоханнеса Дюрра, также работавшего со Шмидтом, но попавшимся в 2014 году на допинг-контроле после «Тур де ски».

Операция по разоблачению Шмидта и его клиентов носила название Aderlass (кровопускание). По итогам расследования Хауке и Бальдауфа не только дисквалифицировали на четыре года, но и присудили пять месяцев условно. Таммьярв, Веерпалу и Полторанин избежали уголовных обвинений, но были отстранены от спорта на четыре года. А вот тренер этих спортсменов Мати Алавер получил в Эстонии год лишения свободы условно. Приговор Шмидту огласили только в январе 2021 года: четыре года и десять месяцев тюрьмы, штраф 158 тысяч евро и пожизненный запрет на медицинскую деятельность. В допинговую схему, созданную доктором, входили 23 спортсмена из восьми стран — в основном лыжники и велогонщики. Некоторые из них добились сокращения наказания за раскаяние и сотрудничество со следствием — например, эстонский лыжник Алго Кярп получил всего полгода дисквалификации. Но Дюрр все равно изгнан из спорта пожизненно.

Зима в Оберстдорфе. Фото Reuters

ЧМ-2021 по лыжным гонкам: где смотреть трансляции

Бесплатные прямые трансляции из Оберстдорфе будут организованы на канале «Матч ТВ». Заинтересованность в некоторых гонках также выражал Первый канал. Чемпионат мира по лыжным видам спорта планирует показывать и канал «Евроспорт».