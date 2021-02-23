Петухов надеется, что болезнь не помешает Большунову выступить на чемпионате мира
17:31
Российский лыжник и бронзовый призер Олимпийских игр 2010 года Алексей Петухов прокомментировал «СЭ» новость о болезни Александра Большунова перед чемпионатом мира в Оберстдорфе.
«Перед чемпионатом мира болезнь не привносит позитива. Надеюсь, что доктора и обслуживающий персонал, находящиеся рядом с Александром, примут все меры. Вдруг это недомогание, которое показывает пик формы спортсмена. Верю, что Саша Большунов справиться, и все будет хорошо!», — сказал Петухов «СЭ»
Чемпионат мира по лыжным видам спорта-2021 пройдет с 23 февраля по 7 марта.
(Елизавета Денисова)
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