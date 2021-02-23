Тренер Устюгова рассказал, когда лыжник примет решение об участии на ЧМ

Тренер Сергея Устюгова Маркус Крамер прокомментировал травму российского лыжника.

«В воскресенье во время контрольной гонки Сергей упал на спину, сев во время падения на шпагат, — сказал Крамер «СЭ». — Вчера он пропустил тренировку — у него есть проблемы со спиной, шеей, плечом и правой ногой. Поэтому на данный момент он на 100 процентов не сможет соревноваться. Сейчас с Сергеем с утра до вечера работают физиотерапевты и стараются сделать все возможное, чтобы он побыстрее восстановился»

Также Крамер сказал, когда будет принято решение об участии Устюгова на чемпионате мира.

«Да, может случиться так, что Сергей не будет участвовать на чемпионате мира, — отметил Крамер. — Надеемся, что завтра ему станет получше и он решит, будет участвовать или нет. Это падение было шоком для меня! Очень неудачный отрезок у Сергея — сначала коронавирус, теперь это падение. Но давайте дождемся завтрашнего дня»

Чемпионат мира пройдет с 25 февраля по 7 марта. В первый день соревнований будут разыграны медали в спринтерских гонках классическим стилем. В состав мужской сборной России вошли: Сергей Ардашев, Евгений Белов, Александр Большунов, Артем Мальцев, Андрей Мельниченко, Глеб Ретивых, Илья Семиков, Денис Спицов, Александр Терентьев, Сергей Устюгов, Алексей Червоткин, Иван Якимушин.

(Константин Колмаков)

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