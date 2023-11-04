Лыжные гонки
Кубок мира Чемпионат мира Чемпионат России Олимпиада Новости
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 17:17

Ларьков — о мотивации Большунова: «На его месте мне было бы неинтересно»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бронзовый призер Олимпийских игр 2018 года Андрей Ларьков оценил уровень конкуренции в России среди лыжников-мужчин. В настоящий момент российские спортсмены отстранены от соревнований под эгидой Международной федерации лыжного спорта.

«На месте Большунова мне было бы неинтересно, но российские лыжники слабее из-за этого не станут. Сегодня все равны, решают дополнительные средства — лыжи, работа сервисменов и условия. Все тренируются практически одинаково, все пришли к методике, приносящей результаты», — приводит слова Ларькова РИА «Спорт».

Александр Большунов — 3-кратный чемпион Олимпийских игр, чемпион мира, 2-кратный обладатель Кубка мира.

Источник: https://rsport.ria.ru/20231103/lyzhnik-1907188480.html
Александр Большунов
0
Читайте также
Русские изобрели регби и конное поло без мяча. Что могло бы войти в программу нашей Олимпиады
Российские чиновники разносят Баха за двойные стандарты. Мы никогда не помиримся с МОК?
Умерла актриса из «Улиц разбитых фонарей» Галина Мочалова
Bild сообщила о неловкой попытке главы МИД Хорватии поцеловать Бербок
Минюст РФ добавил в реестр иноагентов пять человек
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Интервью Александра Большунова
Большунов против Клэбо — кто прав?
Сколько золота возьмет Большунов на чемпионате мира?
Финишная разборка на Югорском марафоне
Губерниев: "Мы очень нежно общаемся с Вяльбе"
Прав ли Устюгов, напав на Клебо?
Вяльбе - о кнуте и прянике
Никита Крюков: "Задача на сезон - победить в Кубке мира"
Александр Легков: "Мне есть чему поучиться у спринтеров"
Петухов: "Ставка была на чемпионат мира"
Крюков: "Я больше рад за Петухова!"
Крюков: "Нортуг меня похвалил"
Легков покинул остров невезения
Легков оштрафован, но шансы сохраняет
"Тур де Ски". Четверо россиян в десятке сильнейших
Легков почти догнал Нортуга!
Вылегжанин выиграл этап "Тур де Ски"
Легков стал третьим в "Тур де Ски"
Вылегжанин едва не догнал Нортуга!
Медальный день в Куусамо
Никита Крюков - победитель этапа Кубка мира!
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Ларьков заявил о безоговорочном авторитете Вяльбе
Новости
RSS RSS
Все новости