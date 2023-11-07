Ступак рассказала, почему решила перейти от Бородавко к Сорину

Олимпийская чемпионка 2022 года в лыжной эстафете Юлия Ступак объяснила свой переход в межсезонье от тренера Юрия Бородавко в группу Егора Сорина.

«Я немного приболела в Малиновке, и мы решили, что выйду только на один старт. Дальше мы все пришли к тому, что меня лучше взять на индивидуальный сбор. Я поняла, что подготовка у Юрия Викторовича Бородавко немножко для других спортсменов. Мне нужна более европеизированная подготовка, и у Егора Сорина она более адаптирована под мои индивидуальные возможности. Маркус Крамер его многому обучил. Мне ближе такой стиль, потому что я работала у Маркуса Крамера шесть лет. В этом и причина моего ухода к Егору. Но я очень признательна Юрию Викторовичу за все, что он сделал для меня и всегда делает для команды», — приводит слова Ступак Metaratings.ru.

28-летняя лыжница — олимпийская чемпионка Пекина-2022 в женской эстафете.