Бородавко считает Большунова претендентом на звание лучшего спортсмена года

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко ответил «СЭ», кого он считает лучшим спортсменом 2023 года.

«У нас очень много хороших и выдающихся спортсменов в разных видах [спорта]. Не считаю нужным кого-то сталкивать лбами, кто хуже или лучше. Нужно всех поддерживать, чтобы они, как можно дольше радовали нас результатами. Можно ли Большунова считать спортсменом года? Конечно, его можно записать в список кандидатов. Он — один из претендентов на это звание» — сказал Бородавко «СЭ».

Александр Большунов трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам. В сезоне-2023/24 26-летний спортсмен выиграл все 12 гонок Кубка России у мужчин.