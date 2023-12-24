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Сегодня, 19:46

Бородавко считает Большунова претендентом на звание лучшего спортсмена года

Константин Белов
Корреспондент
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Александр Большунов.
Фото ФЛГР

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко ответил «СЭ», кого он считает лучшим спортсменом 2023 года.

«У нас очень много хороших и выдающихся спортсменов в разных видах [спорта]. Не считаю нужным кого-то сталкивать лбами, кто хуже или лучше. Нужно всех поддерживать, чтобы они, как можно дольше радовали нас результатами. Можно ли Большунова считать спортсменом года? Конечно, его можно записать в список кандидатов. Он — один из претендентов на это звание» — сказал Бородавко «СЭ».

Александр Большунов трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам. В сезоне-2023/24 26-летний спортсмен выиграл все 12 гонок Кубка России у мужчин.

Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
Юрий Бородавко
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