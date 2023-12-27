Вяльбе не винит зарубежных спортсменов, не поддерживающих россиян
Трехкратная олимпийская чемпионка, президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе не винит тех, кто не поддерживает российских спортсменов.
«Молодежь, которая там сейчас бегает, нет, а мое поколение, с кем мы бегали, поддерживают. На удивление, стали со словами поддержки писать даже те люди, с которыми мы сто лет не общались. Я не могу винить молодых спортсменов», — цитирует Вяльбе ТАСС.
Она отметила, что что зарубежные спортсмены не сильно расстраиваются cнижению конкуренции в отсутствие российских лыжников на международных соревнованиях.
28 марта исполком МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.