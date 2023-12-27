Вяльбе не винит зарубежных спортсменов, не поддерживающих россиян

Трехкратная олимпийская чемпионка, президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе не винит тех, кто не поддерживает российских спортсменов.

«Молодежь, которая там сейчас бегает, нет, а мое поколение, с кем мы бегали, поддерживают. На удивление, стали со словами поддержки писать даже те люди, с которыми мы сто лет не общались. Я не могу винить молодых спортсменов», — цитирует Вяльбе ТАСС.

Она отметила, что что зарубежные спортсмены не сильно расстраиваются cнижению конкуренции в отсутствие российских лыжников на международных соревнованиях.