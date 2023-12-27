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Сегодня, 09:35

Вяльбе не винит зарубежных спортсменов, не поддерживающих россиян

Виктория Кравченко
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Трехкратная олимпийская чемпионка, президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе не винит тех, кто не поддерживает российских спортсменов.

«Молодежь, которая там сейчас бегает, нет, а мое поколение, с кем мы бегали, поддерживают. На удивление, стали со словами поддержки писать даже те люди, с которыми мы сто лет не общались. Я не могу винить молодых спортсменов», — цитирует Вяльбе ТАСС.

Она отметила, что что зарубежные спортсмены не сильно расстраиваются cнижению конкуренции в отсутствие российских лыжников на международных соревнованиях.

28 марта исполком МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.

Источник: https://tass.ru/sport/19635573
Елена Вяльбе
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