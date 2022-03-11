Бородавко объяснил, почему российских лыжников отстранили от этапов Кубка мира

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался об отстранении российских спортсменов от оставшихся в сезоне этапов Кубка мира.

О том, что россияне не допущены, стало известно, когда они уже находились в Норвегии и готовились к выступлению на очередном этапе.

«Первая реакция — разочарование, поскольку мы прекрасно понимали, что это не персональные санкции против какого-то определенного атлета или против вида спорта, — сказал Бородавко «Газете.Ru». — Это было сделано для того, чтобы убрать, отстранить, наказать, чтобы сами спортсмены изъявляли недовольство. Хотели ударить по тем людям, которые на виду не только внутри России, но и за рубежом».

Несмотря на отстранение и отсутствие возможности принять участие в заключительных трех этапах Кубка мира, россиянка Наталья Непряева досрочно завоевала «Большой хрустальный глобус».

Ранее сообщалось, что производитель лыж Rossignol приостановил сотрудничество с российскими лыжниками.