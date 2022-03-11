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Сегодня, 12:16

Бородавко объяснил, почему российских лыжников отстранили от этапов Кубка мира

Бородавко заявил, что был разочарован решением отстранить российских лыжников
Роман Шишов
Корреспондент

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался об отстранении российских спортсменов от оставшихся в сезоне этапов Кубка мира.

О том, что россияне не допущены, стало известно, когда они уже находились в Норвегии и готовились к выступлению на очередном этапе.

«Первая реакция — разочарование, поскольку мы прекрасно понимали, что это не персональные санкции против какого-то определенного атлета или против вида спорта, — сказал Бородавко «Газете.Ru». — Это было сделано для того, чтобы убрать, отстранить, наказать, чтобы сами спортсмены изъявляли недовольство. Хотели ударить по тем людям, которые на виду не только внутри России, но и за рубежом».

Несмотря на отстранение и отсутствие возможности принять участие в заключительных трех этапах Кубка мира, россиянка Наталья Непряева досрочно завоевала «Большой хрустальный глобус».

Ранее сообщалось, что производитель лыж Rossignol приостановил сотрудничество с российскими лыжниками.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/03/11/17410657.shtml
Юрий Бородавко
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