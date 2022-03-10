Лыжные гонки
Новости Зачет Кубка мира Календарь Кубка мира Чемпионат мира Олимпиада
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 17:54

«Хоккеисты?» Большунов опубликовал фото с Терентьевым в хоккейной форме клуба «УЛК»

Большунов опубликовал в Instagram фото с Терентьевым в хоккейной форме клуба «УЛК»
Анна Горшкова
Корреспондент

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов выложил новой пост в Instagram.

На фотографии спортсмен вместе с лыжником Александром Терентьевым, и они одеты в форму хоккейного клуба «УЛК» из Архангельской области.

«Хоккеисты?» — подписал Большунов.

Терентьев у себя в Instagram опубликовал такую же фотографию и написал: «Немного поиграли с Большуновым в хоккей. Спасибо «УЛК», все было супер».

На прошедшей Олимпиаде-2022 в Пекине Большунов завоевал пять медалей — три золотые, одну серебряную и одну бронзовую. Терентьев на турнире выиграл две бронзовые награды.

Хоккей
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
Александр Терентьев
0
Читайте также
В США все-таки закрывают женский спорт для трансгендеров. Но дебаты продолжаются
«День, когда он был Криштиану»: Как Карим Бензема вывел «Реал» в четвертьфинал Лиги чемпионов и стал героем Мадрида
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«От этого пострадают все!» Губерниев — о приостановке контракта французского производителя лыж с Большуновым
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости