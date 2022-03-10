«Хоккеисты?» Большунов опубликовал фото с Терентьевым в хоккейной форме клуба «УЛК»

Большунов опубликовал в Instagram фото с Терентьевым в хоккейной форме клуба «УЛК»

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов выложил новой пост в Instagram.

На фотографии спортсмен вместе с лыжником Александром Терентьевым, и они одеты в форму хоккейного клуба «УЛК» из Архангельской области.

«Хоккеисты?» — подписал Большунов.

Терентьев у себя в Instagram опубликовал такую же фотографию и написал: «Немного поиграли с Большуновым в хоккей. Спасибо «УЛК», все было супер».

На прошедшей Олимпиаде-2022 в Пекине Большунов завоевал пять медалей — три золотые, одну серебряную и одну бронзовую. Терентьев на турнире выиграл две бронзовые награды.