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Сегодня, 13:09

Большунов стал первым в классическом спринте на втором этапе Кубка России, Терентьев — третий

Ана Горшкова
Корреспондент
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Александр Большунов выиграл в классическом спринте на втором этапе Кубка России по лыжам в Тюмени.

В финале он показал результат 4 минуты 01,60 секунды.

Второе место занял Сергей Ардашев, который отстал от лидера на 0,12 секунды. Тройку лучших замкнул Александр Терентьев (+0,77).

В воскресенье, 3 декабря, пройдет мужской масс-старт. Начало — в 12.30 мск.

Кубок России по лыжным гонкам-2023/24

2-й этап, Тюмень

Мужчины, спринт, классический стиль

Финал

1. Александр Большунов — 4 минуты 01,60 секунды

2. Сергей Ардашев +0,12

3. Александр Терентьев +0,77

4. Владислав Афанасьев +3,64

5. Никита Родионов +4,87

6. Дмитрий Жуль +7,06

Александр Большунов
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