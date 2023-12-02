Большунов стал первым в классическом спринте на втором этапе Кубка России, Терентьев — третий
Александр Большунов выиграл в классическом спринте на втором этапе Кубка России по лыжам в Тюмени.
В финале он показал результат 4 минуты 01,60 секунды.
Второе место занял Сергей Ардашев, который отстал от лидера на 0,12 секунды. Тройку лучших замкнул Александр Терентьев (+0,77).
В воскресенье, 3 декабря, пройдет мужской масс-старт. Начало — в 12.30 мск.
Кубок России по лыжным гонкам-2023/24
2-й этап, Тюмень
Мужчины, спринт, классический стиль
Финал
1. Александр Большунов — 4 минуты 01,60 секунды
2. Сергей Ардашев +0,12
3. Александр Терентьев +0,77
4. Владислав Афанасьев +3,64
5. Никита Родионов +4,87
6. Дмитрий Жуль +7,06
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