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Сегодня, 13:05

Американка Диггинс победила в коньковой разделке на втором этапе Кубка мира

Алина Савинова
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Американка Джесси Диггинс завоевала золотую медаль в коньковой разделке на 10 км на втором этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Йелливаре.

Второй стала представительница Швеции Эбба Андерссон, уступившая победительнице 23,1 секунды. Ее соотечественница Моа Илар замкнула тройку лидеров (+25,6).

Этап Кубка мира в Йелливаре проходит со 2 по 3 декабря.

Кубок мира по лыжным гонкам

2-й этап, Йелливаре (Швеция)

Женщины. Топ-10. 10 км, раздельный старт, свободный стиль

1. Джесси Диггинс (США) — 24.48,2

2. Эбба Андерссон (Швеция) — 23,1

3. Моа Илар (Швеция) — 25,6

4. Эмма Рибом (Швеция) — 47,7

5. Дельфин Клодель (Франция) — 50,6

6-7. Лотта Венг (Норвегия) — 52,0

6-7. Рози Бреннан (США) — 52,0

8. Анне Кьерсти Калво (Норвегия) — 56,8

9-10. Виктория Карл (Германия) — 1.02,4

9-10. Хайди Венг (Норвегия) — 1.02,4

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