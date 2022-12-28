Большунов получил сотрясение мозга после столкновения с Устюговым

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о состоянии Александра Большунова после столкновения с Сергеем Устюговым.

Во вторник, 27 декабря, спортсмены столкнулись в полуфинальном забеге спринта свободным стилем на этапе Кубка России в Красногорске. Большунов после падения рассказал, что на какое-то время потерял сознание.

Сегодня, 28 декабря, состоится гонка на 15 километров с раздельным стартом классическим стилем, но Большунов, вероятнее всего, пропустит ее.

«Александр Большунов, скорее всего, не будет стартовать. Поскольку если у него была кратковременная потеря сознания, значит было легкое сотрясение мозга. И в таком состоянии ему лучше не выступать. Решение об этом уже на 90 процентов принято. У Александра изначально было желание выступить. Но когда мы довели до него доводы врачей, он уже стал склоняться к тому, чтобы не выйти на старт. Все-таки, как говорят специалисты, если от удара была кратковременная потеря сознания, то это на 100 процентов легкое сотрясение мозга», — приводит РИА «Новости» слова Большунова.

Мужская гонка на 15 км с раздельным стартом классическим стилем состоится сегодня, 28 декабря и начнется в 12.30 (мск).