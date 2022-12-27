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Бородавко: «Соперничество Большунова и Устюгова вместе с российскими спортсменами ждут за рубежом»

Бородавко высказался о соперничестве Устюгова и Большунова
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Старший тренер сборной России Юрий Бородавко в комментарии для «СЭ» высказался о соперничестве Сергея Устюгова и Александра Большунова.

«Соперничество всегда украшает. Соперничество Большунова и Устюгова вместе с российскими спортсменами ждут за рубежом. Красивое соперничество — это всегда здорово. Ради этого зрители и приходят увидеть битву титанов, чтобы соревнования были честными, порядочными и уважительными. Могу назвать это соперничество красивым. Оно должно быть красивым, а не с подковыркой», — сказал Бородавко «СЭ».

После гонки Большунов заявил, что считает действия Устюгова умышленными.

Из-за падения оба лыжника не попали в финал турнира. У Большунова после падения было поцарапано лицо.

Выиграл спринт свободным стилем Александр Терентьев, показав результат 2 минуты 57,82 секунды. Вторым стал Федор Назаров (+0,10), третьим — Денис Филимонов (+2,31).

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