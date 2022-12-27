Конфликт Устюгова и Большунова омрачен кровью. Александр разбил лицо и, кажется, потерял сознание

Оппоненты завалили друг друга в спринте и остались без финала.

Этап Кубка России в Красногорске

Спринт (С)

Женщины

1. Наталья Непряева — 3.21,40

2. Елизавета Пантрина — 3,45

3. Анастасия Фалеева — 3,45

Мужчины

1. Александр Терентьев — 2.57,82

2. Федор Назаров — 0,10

3. Денис Филимонов — 2,31

Взрывным получается этап Кубка России в Красногорске. Шутки между Александром Большуновым и Сергеем Устюговым закончились. Сейчас это перерастает в ненависть. После произошедшего в полуфинале конькового спринта сложно будет доказать, что между олимпийскими чемпионами нормальные отношения.

Первая кровь

Искрить между двумя главными лыжниками страны стало с самого начала, как только они впервые пересеклись на лыжне. А произошло это на этапе в Чусовом. Тогда Устюгов, пропустивший гонки в Вершине Теи, выиграл коньковый спринт и подколол проигравших — вы меня «мешком» называли и кто сейчас «мешок»? Больше всех троллинг не понравился Большунову, который выиграл следующую гонку и жестко ответил Сергею, намекнув, что «мешки» сделали его олимпийским чемпионом. После парни вроде бы разобрались. История закончилась тем, что на подиум в Чусовом лыжники вышли в мешках, подарив один Устюгову. Отшутились.

Сергей Устюгов и Александр Большунов. Фото Global Look Press

Следующий этап в Кирово-Чепецке прошел более-менее спокойно. Там Сергей выступил только в классическом спринте, заняв второе место, Большунов ту гонку выиграл и сказал корреспонденту «СЭ»: «Немного с Серегой зацепились. Но на предыдущем спринте так же он мне чуть мешал, сегодня я ему чуть мешал». Проехали.

Но не забыли. Этап в Красногорске. Первая гонка — спринт классическим ходом. Финал. На одном из отрезков дистанции Большунов вклинивается между Александром Терентьевым и Устюговым, подрезав его. Сергей сбивается с темпа и остается без медалей. После финиша он не жмет руку своего главному сопернику и говорит, что Большунов использует грязные приемы вторую гонку подряд. Также Устюгов заявляет, что у него нет настроения дальше выступать в Красногорске.

Между классическим и коньковым спринтом был день отдыха. Сергей все обдумал и наверняка понял, что у него будут хорошие шансы поквитаться, ведь свободный стиль у Устюгова лучше классического. Со своим главным соперником они встретились в полуфинале. Взрыв произошел почти в самом начале. Устюгов и Большунов вырвались вперед и катились со спуска в опасной близости от друг друга параллельным курсом. А потом — ба-бах! Лыжники валят друг друга. При этом Александр летит лицом в снег и, как после признается, вероятно, теряет сознание. Устюгов поднимается и, перекинувшись парой реплик с Большуновым, прогулочным шагом отправляется к финишу. Сан Санычу нужно было больше времени, чтобы прийти в себя. Лицо трехкратного олимпийского чемпиона разбилось до крови. Но все же гонку он смог завершить и даже не отказался от интервью.

«Да все нормально. Просто Серега, видимо, не может отпустить ситуацию. На спуске вышел первым, потом Серега вроде стал обгонять, но лыжи у меня получше поехали, я его слева стал обгонять. И в этот момент он начал специально лыжами меня подрезать, после чего я упал и даже немножко, я так понял, сознание потерял, потому что очень сильно головой ударился. Потому что очень мутно все было, поэтому долго приходил в себя», — сказал Большунов в эфире телеканала «Спортивный».

Устюгов тоже не стал прятаться от журналистов. На видеоповторах плохо видно, кто реально виноват, но, кажется, что Сергей готов взять это на себя.

«Сегодня пытался работать чуть пожестче, в пределах правил. Первый раз, когда мы зашли с Александром в поворот, попытался его ножкой чуть подбодрить, чтобы он пошире встал. Но он маленько меня не понял. Я шел по своей траектории, получилось так, что мы завалились. Получается, был контакт лыж, а может, и ботинок — в одном месте мы переступали в поворот и получился завал. Все так быстро произошло, что до сих пор не понял. Надо посмотреть повтор, спросить Саню. Но когда мы упали, он ругался на меня. Я думал, что в пределах правил. Надеюсь, что это было именно так, потому что умышленно я этого делать не хотел», — заявил Устюгов.

Как теперь они будут выруливать ситуацию, непонятно. Но, кажется, это только начало, и пора запасаться попкорном. Однако продолжение сериала будет уже не в Красногорске. Устюгов пропустит классическую гонку на 15 километров.

За всеми этими событиями теряется результат в коньковом спринте. Первое место в нем занял Александр Терентьев. Для призера Олимпиады — это уже вторая победа подряд. Именно он выиграл классический спринт в Красногорске.

Неудачи Степановой

Второй спринт подряд до финала не добирается лидер женского общего зачета Кубка России Вероника Степанова. В классическом спринте она остановилось в полуфинале. Ее тренер Егор Сорин сказал, что форма у Степановой, похоже, уходит, но чтобы в этом убедиться, нужно посмотреть, как она будет действовать любимым коньком.

Однако выводы по коньковому спринту сделать будет сложно. Четвертьфинал Вероника прошел без проблем, даже выиграв его у Натальи Непряевой. В полуфинале метров за 200 до финиша она, кажется, тоже все контролировала. Степанова лидировала, но вдруг на ровном месте поскользнулась и неожиданно упала. Это падение не выглядело серьезным, но лыжница не стала быстро подниматься и бросаться вдогонку соперницам, а просто отпустила ситуацию и дошла до финиша в спокойном темпе.

Все это, конечно, на руку Наталье Непряевой. Действующий обладатель Кубка мира пропустила этап в Чусовом из-за болезни, поэтому сильно отстает от Вероники в общем зачете Кубка России. Перед этапом коньковым спринтом в Красногорске Непряева занимала третью строчку. Но идущая второй Мария Истомина остановилась в четвертьфинале, Степанова, как уже было сказано, в полуфинале, а Наталья выиграла в финале.

Лидером пока остается Вероника, но борьба за первую строчку обостряется. У мужчин рейтинг Кубка России возглавляет Александр Большунов.