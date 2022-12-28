Тренер Большунова рассказал, сможет ли лыжник пробежать разделку на 15 км после столкновения с Устюговым

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко в комментарии для «СЭ» рассказал о состоянии Александра Большунова.

Во вторник, 27 декабря Большунов столкнулся с Сергеем Устюговым во время полуфинала спринта свободным стилем и разбил голову.

«Состояние Большунова не очень хорошее. Было шоковое состояние, сильные ушибы, гематомы. Если была потеря сознания, то, скорее всего, есть легкое сотрясение мозга. Большунов сказал, что приедет на старт, а на стадионе уже посмотрит и решит по состоянию, будет стартовать или нет. Ближе к гонке все решится», — сказал Бородавко «СЭ».

Сегодня, 28 декабря, состоится гонка на 15 километров с раздельным стартом классическим стилем. Начало — в 12.30 (мск).