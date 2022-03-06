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Сегодня, 15:02

Большунов надеется, что российские лыжники вскоре вернутся на международные соревнования

Анна Горшкова
Корреспондент

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов прокомментировал отстранение российских лыжников от международных соревнований.

«Конечно, эта ситуация напрягает, потому что сейчас непонятно, что будет дальше, — цитирует Большунова ТАСС. — Надеюсь, что в ближайшем будущем все наладится, все вернется на свои места и мы сможем дальше участвовать. Спорт — это отдельная тема, соревноваться должны сильнейшие. Спорт — это мир.

Думаю, есть иностранные спортсмены, которые поддерживают нас в этой ситуации, но есть и те, кто не поддерживает, поэтому однозначного ответа на этот вопрос нет. После этих событий я ни с кем не общался".

Большунов в воскресенье, 6 марта, победил в Деминском лыжном марафоне свободным стилем на 50 км.

Во вторник, 1 марта, FIS объявила об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца сезона-2021/22. Из-за этого лыжники пропустят два этапа в Норвегии и один в Швеции, ранее также был отменен финальный этап в Тюмени.

Источник: https://tass.ru/sport/13986293
Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
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