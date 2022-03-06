Норвежцы заняли весь подиум в классическом марафоне на этапе Кубка мира в Осло
На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Осло состоялся классический масс-старт на 50 км у мужчин.
Победу одержал норвежец Мартин Нюэнгет, вторым стал его соотечественник Шур Рете, третьим — еще один представитель Норвегии Дидрик Тонсет.
Лыжные гонки
Осло (Норвегия)
Кубок мира
Мужчины
Масс-старт, 50 км (К)
Финал
1. Мартин Нюэнгет (Норвегия) — 2:03.27,3
2. Шур Рете (Норвегия) — +0,6
3. Дидрик Тонсет (Норвегия) — +3,5
4. Ийво Нисканен (Финляндия) — +11,1
5. Вильям Поромо (Швеция) — +11,2
6. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) — +52,7
7. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) — +53,2
8. Ховард Мосеби (Норвегия) — +1.15,8
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