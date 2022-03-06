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Лыжные гонки

Сегодня, 16:45

Норвежцы заняли весь подиум в классическом марафоне на этапе Кубка мира в Осло

Иван Шитик
Корреспондент

На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Осло состоялся классический масс-старт на 50 км у мужчин.

Победу одержал норвежец Мартин Нюэнгет, вторым стал его соотечественник Шур Рете, третьим — еще один представитель Норвегии Дидрик Тонсет.

Лыжные гонки

Осло (Норвегия)

Кубок мира

Мужчины

Масс-старт, 50 км (К)

Финал

1. Мартин Нюэнгет (Норвегия) — 2:03.27,3

2. Шур Рете (Норвегия) — +0,6

3. Дидрик Тонсет (Норвегия) — +3,5

4. Ийво Нисканен (Финляндия) — +11,1

5. Вильям Поромо (Швеция) — +11,2

6. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) — +52,7

7. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) — +53,2

8. Ховард Мосеби (Норвегия) — +1.15,8

Сборная Норвегии по лыжным гонкам
15
4
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