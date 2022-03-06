Непряева считает, что уход Йохауг обострит конкуренцию в женских лыжных гонках

Российская лыжница Наталья Непряева прокомментировала решение Терезы Йохауг завершить спортивную карьеру.

«Думаю, что будет более непредсказуемая конкуренция», — приводит слова Непряевой ТАСС.

Норвежская лыжница Йохауг объявила о завершении карьеры 4 марта после победы на этапе Кубка мира в Холменколлене.

Непряева сегодня, 6 марта, выиграла Деминский лыжный марафон на 50 км свободным стилем. А вчера россиянка досрочно выиграла в общем зачете Кубка мира и завоевала «Большой хрустальный глобус».