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Сегодня, 14:30

Непряева считает, что уход Йохауг обострит конкуренцию в женских лыжных гонках

Анна Горшкова
Корреспондент

Российская лыжница Наталья Непряева прокомментировала решение Терезы Йохауг завершить спортивную карьеру.

«Думаю, что будет более непредсказуемая конкуренция», — приводит слова Непряевой ТАСС.

Норвежская лыжница Йохауг объявила о завершении карьеры 4 марта после победы на этапе Кубка мира в Холменколлене.

Непряева сегодня, 6 марта, выиграла Деминский лыжный марафон на 50 км свободным стилем. А вчера россиянка досрочно выиграла в общем зачете Кубка мира и завоевала «Большой хрустальный глобус».

Источник: https://tass.ru/sport/13986157
Наталья Непряева
Тереза Йохауг
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