На сайте Dagbladet появилась статья о российском лыжнике Александре Большунове. В ней обсуждается пропуск спортсмена предстоящих этапов Кубка Мира в Швеции и Чехии с целью лучше подготовиться к чемпионату мира.

Автор статьи считает, что россиянин решил последовать примеру своего норвежского конкурента Йоханнеса Клебо. Лыжник также пропустит ближайшие этапы, чтобы больше времени уделить подготовке к чемпионату мира в Оберстдорфе.

«Несмотря на то, что Большунов начал свою карьеру в Кубке мира позже Клебо, он уже обошел его по количеству гонок, так как старался выходить на старт во всех соревнованиях. Однако сейчас он решил прекратить выступать в Кубке мира до чемпионата мира. Большунов будет тренироваться и не выступать, чтобы не потерять форму на важных гонках.

На сборе в Италии россиянин сможет сконцентрироваться на скорости, спринтах и маневрировании. Он отстает на этих позициях в сравнении с Клебо. Оба лыжника пропустят два этапа Кубка мира. Для Большунова это несвойствено. Русский медведь решил сделать как Клебо.



Большунов не смог пока выиграть ни одного золота на чемпионате мира, поэтому у него в планах подняться на подиум, на котором Клебо уже стоял", — говорится в статье.

2 февраля тренер российского лыжника Юрий Бородавко, сообщил, что решение пропустить этап Кубка мира в Ульрисехамне связано с подготовкой Большунова к чемпионату мира в Оберстдорфе (Германия).

Этап в Ульрисехамне (Швеция) пройдет с 6 по 7 февраля, в программе соревнований личные и командные спринты.