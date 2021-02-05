Большунов уже гарантировал себе Большой хрустальный глобус! Мы все посчитали

Догнать Александра невозможно. Теоретические шансы — только у Якимушкина.

Александр Большунов пропустит этапы Кубка мира в Ульрисхамне и Нове-Месте. Но на его статус безоговорочного лидера это вообще никак не повлияет. Смотрим на текущее положение дел.

Положение в общем зачете Кубка мира.

Разрыв между Сан Санычем и остальными колоссальный. От второго места — более 800 очков.

Чемпионат мира в зачет Кубка мира не идет. А после Оберстдорфа в сезоне останется всего пять гонок.

Оставшиеся гонки Кубка мира в сезоне 2020/2021

Место Дистанция Осло Спринт (К) Осло Разделка на 30 км (С) Лиллехаммер Спринт (С) Лиллехаммер Скиатлон Лиллехаммер Гонка преследования (К)

У норвежцев, после того как они отказались от двух предстоящих этапов, не остается даже теоретических шансов догнать Большунова. Этапы в Осло идут по стандартному ценнику — на них за первое место дается 100 очков. В Лиллехаммере — финал Кубка мира. Там за каждый победный этап полагается 50 баллов, но за итоговый выигрыш — плюс 200 сверху.

Таким образом, даже если Йоханнес Клебо выиграет все пять гонок, то заработает 550 очков. Ну, докинем еще 100 за бонусные отсечки. Суммируем с его нынешним капиталом, получается 1168. До свидания.

Больше того, стартующий завтра в Швеции этап пропускает Иван Якимушкин. Пока не было информации по поводу того, выступит ли он в Нове-Место. Если да, то только он сохраняет теоретические шансы догнать Большунова. Правда, для этого ему нужно выиграть обе гонки в Чехии (включая спринт), а потом взять все пять в Норвегии. И по дороге собрать все бонусные отсечки. Тогда у Ивана будет порядка 1624 баллов.

Сами понимаете, что вероятность этого примерно такая же, как у футбольного «Спартака» — выиграть Лигу чемпионов. И даже если Сан Саныч в этом сезоне не выйдет больше ни на одну из гонок Кубка мира, второй подряд Большой хрустальный глобус совершенно точно никуда от него не денется. Александр догоняет по этому показателю Йоханнеса Клебо. И больше него становиться лучшим лыжником по итогам сезона удавалось только четверым: Мартину Сундбю (3 БХГ), Дарио Колонье (4), Гунде Свану (5) и Бьорну Дели (6).

Вместе с тем по количеству побед в Кубке мира Клебо, даже несмотря на полубойкот нынешнему сезону, пока значительно опережает Большунова. Хотя по количеству попаданий в призы наш спортсмен может достать норвежца уже в марте.