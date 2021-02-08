Беспредел на лыжне: финн снова уронил россиянина! Live про лыжи и биатлон — в 16.00
10:00
В традиционном эфире в 16:00 на YouTube-канале «СЭ» обозреватели «СЭ» Наталья Марьянчик и Дмитрий Кузнецов обсудят вопросы о лыжном сезоне, а также все самое главное о стартующем ЧМ по биатлону.
Главные темы:
— Почему же «наших бьют» безнаказанно?
— Зачем Сергей Устюгов раз за разом пользуется заведомо проигрышной тактикой?
— Что имела в виду Елена Вяльбе под словами «бог все видит»?
— Почему Глеб Ретивых допустил столкновение?
— Как Большунов уже выиграл Большой хрустальный глобус?
— И, самое главное, кто выступит на чемпионате мира?
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