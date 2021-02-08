В традиционном эфире в 16:00 на YouTube-канале «СЭ» обозреватели «СЭ» Наталья Марьянчик и Дмитрий Кузнецов обсудят вопросы о лыжном сезоне, а также все самое главное о стартующем ЧМ по биатлону.

Главные темы:

— Почему же «наших бьют» безнаказанно?

— Зачем Сергей Устюгов раз за разом пользуется заведомо проигрышной тактикой?

— Что имела в виду Елена Вяльбе под словами «бог все видит»?

— Почему Глеб Ретивых допустил столкновение?

— Как Большунов уже выиграл Большой хрустальный глобус?

— И, самое главное, кто выступит на чемпионате мира?