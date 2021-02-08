Бородавко рассказал, когда Непряева сможет начать полноценные тренировки

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко сегодня, 8 февраля, рассказал, когда бронзовый призер Олимпийских игр по лыжным гонкам Наталья Непряева приступит к полноценным тренировкам. По словам специалиста, возвращение состоится не раньше 20 февраля.

«Наталья сейчас тренируется по отдельной программе, она уже встала на лыжи и катается с одной палкой. Ей уже сняли гипс с травмированной руки и поставили лангетку. Требуется время на восстановление, как-то ускорить заживление не удастся. Нужно выждать три недели, как сказал хирург, только после 20 дней после операции ей можно будет взять палку в руку», — цитирует Бородавко ТАСС.

29 января на этапе Кубка мира в шведском Фалуне Непряева вовремя гонки упала на руку и сошла с дистанции. Девушку доставили в больницу и после обследования выявили перелом двух костей кисти. 31 января ей была сделана операция, спустя несколько дней она вернулась в расположение команды.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что российская лыжница будет включена в состав сборной на чемпионат мира, который состоится в Оберстдорфе с 22 февраля по 7 марта.