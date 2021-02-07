Ретивых поделился эмоциями после падения на этапе Кубка мира

Российский лыжник Глеб Ретивых в своем Instagram поделился эмоциями после падения на этапе Кубка мира в шведском Ульрисехамне.

Ретивых опубликовал совместную фотографию лыжником команды Сергеем Устиновым.

«Очень обидно, что сегодня так закончился командный спринт с Сергеем. Мы 10 лет хотели вместе сбегать командный спринт, но точно не хотели, чтоб это произошло так. На фотографии мы улыбаемся, а в душе у меня смятение», — написал лыжник.

Ретивых упал на последнем этапе гонки из-за зацепа с финским лыжником Вернери Сухоненом. Российская сборная в итоге заняла в полуфинале девятое место.