Ардашев победил в коньковом спринте на этапе Кубка России в Кировске, Большунов выбыл в полуфинале
Сергей Ардашев выиграл спринт свободным стилем на заключительном этапе Кубка России по лыжным гонкам в Кировске. Он показал время на дистанции 2 минуты 52,6 секунды.
Второе место занял Иван Горбунов с отставанием 0,44 секунды. Тройку лидеров замкнул Дмитрий Пузанов (+0,83).
Трехкратный олимпийский чемпион и лидер общего зачета Александр Большунов не смог выйти в финал спринта, став только третьим в первом полуфинале.
У женщин в спринте ранее победила Вероника Степанова. Второй стала Татьяна Сорина, третьей — Дарья Непряева.
Кубок России по лыжным гонкам-2023/24
Спринт, свободный стиль
Финал. Мужчины
1. Сергей Ардашев — 2.52,94
2. Иван Горбунов — 0,44
3. Дмитрий Пузанов — 0,83
4. Сергей Волков — 1,60
5. Сергей Устюгов — 2,87
6. Сергей Забалуев — 8,31
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