Степанова выиграла спринт на заключительном этапе Кубка России по лыжным гонкам
Вероника Степанова стала победительницей спринта свободным стилем на заключительном этапе Кубка России по лыжным гонкам в Кировске.
Второй финишировала Татьяна Сорина, уступив победительнице гонки 2,28 секунды. Третье место заняла Дарья Непряева с отставанием 2,7 секунды.
Седьмой этап Кубка России проходит с 2 по 7 апреля в Кировске (Мурманская область).
Кубок России по лыжным гонкам-2023/24
Спринт, свободный стиль
Финал. Женщины
1. Вероника Степанова — 3.15,77
2. Татьяна Сорина — 2,28
3. Дарья Непряева — 2,70
4. Елизавета Пантрина — 2,71
5. Мария Истомина — 3,04
6. Христина Мацокина — 12,96
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