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Сегодня, 14:33

Степанова выиграла спринт на заключительном этапе Кубка России по лыжным гонкам

Алина Савинова
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Вероника Степанова.
Фото ФЛГР

Вероника Степанова стала победительницей спринта свободным стилем на заключительном этапе Кубка России по лыжным гонкам в Кировске.

Второй финишировала Татьяна Сорина, уступив победительнице гонки 2,28 секунды. Третье место заняла Дарья Непряева с отставанием 2,7 секунды.

Седьмой этап Кубка России проходит с 2 по 7 апреля в Кировске (Мурманская область).

Кубок России по лыжным гонкам-2023/24

Спринт, свободный стиль

Финал. Женщины

1. Вероника Степанова — 3.15,77

2. Татьяна Сорина — 2,28

3. Дарья Непряева — 2,70

4. Елизавета Пантрина — 2,71

5. Мария Истомина — 3,04

6. Христина Мацокина — 12,96

Вероника Степанова
Дарья Непряева
Татьяна Сорина
5
3
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